Geen treinverkeer tussen Amsterdam-Utrecht en Schiphol-Utrecht

Verkeer

Vandaag, 16:14

Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht ligt stil, als gevolg van een aanrijding met een persoon. Naar verwachting duurt de stremming van het treinverkeer tot ten minste 17.15 uur, meldt de NS.

In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit wat er gebeurt bij een treinstoring.

Tussen Schiphol en Leiden rijden er door het incident minder intercity's. De verwachte extra reistijd op dat traject is vijftien minuten.

Bij de aanrijding gaat het om een man in een rolstoel, die overleed nadat hij bij station Bijlmer Arena op het spoor belandde, de politie gaat uit van een ongeluk.

Door ANP

