Politie onderzoekt verband tussen NAVO-top en stroomstoring spoor

De politie neemt in het onderzoek naar de treinstoring dinsdag de mogelijkheid mee dat er een directe relatie is met de NAVO-top. Dat zegt een woordvoerder van demissionair minister David van Weel (Veiligheid en Justitie) over de treinverstoringen van en naar Schiphol door een brand naast het spoor. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De VVD-minister staat "in nauw contact met politie en wordt op de hoogte gehouden over eventuele ontwikkelingen." De politie roept getuigen op zich te melden.

Politiecommandant Willem Woelders zegt wel dat hij nog niet kan zeggen of de brand en grote stroomstoring aan het spoor te maken hebben met de NAVO-top. "Er is brand geweest, er zijn mogelijk spullen gebruikt om dat te doen. Dus dat neigt naar opzet." Woelders zegt "nog geen enkele indicatie" te hebben dat er sprake is geweest van sabotage. "We zoeken breed naar waar die sporen op duiden."

Kabels verbrand

Volgens ProRail zijn door de brand 25 stroomkabels over een lengte van 30 meter langs het spoor van Amsterdam verbrand. Alle kabels moeten volledig worden vervangen en vervolgens een voor een worden getest. Daardoor is het treinverkeer rondom Schiphol tot dinsdagavond laat ontregeld.

Naast de essentiële stroomkabel zijn ook kabels voor de bediening van de seinen verbrand. ProRail heeft vijftien specialisten ingeschakeld die werken aan het herstel.

Camerabeelden

De brand brak om 05.40 uur uit aan de Oeverlandenweg in Amsterdam, naast het spoor. De forensische opsporing is meteen een onderzoek gestart. Daarbij wordt onder meer gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn van de omgeving en of getuigen iets verdachts hebben gezien voor, tijdens of na de brand.

Demissionair justitieminister David van Weel zei eerder op de dag al dat het sabotage zou kunnen zijn. "Dat is een van de dingen die we bekijken. En dan is de vraag wie erachter zit. Het kunnen activisten zijn."

Defensieminister Ruben Brekelmans wijst op de kwetsbaarheid van de energie-infrastructuur. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten zoals de MIVD "altijd meekijken. Die analyseren bedreigingen. Ze zijn altijd betrokken, de NCTV doet dat ook continue." De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij zijn collega Van Weel.

