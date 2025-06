Politie: brand in kabels naast spoor Amsterdam waarschijnlijk misdrijf

De politie houdt er nadrukkelijk rekening mee dat de brand die dinsdagochtend ontstond in stroomkabels naast het spoor in Amsterdam een misdrijf is. Er is nog niemand aangehouden. Door de brand is het treinverkeer rondom Schiphol tot dinsdagavond laat ontregeld.

De brand brak om 05.40 uur uit aan de Oeverlandenweg in Amsterdam, naast het spoor. De forensische opsporing is meteen een onderzoek gestart. Daarbij wordt onder meer gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn van de omgeving en of getuigen iets verdachts hebben gezien voor, tijdens of na de brand.

Demissionair justitieminister David van Weel zei eerder op de dag dat het sabotage zou kunnen zijn. "Dat is een van de dingen die we bekijken. En dan is de vraag wie erachter zit. Het kunnen activisten zijn."

Treinstoring

De treinen van en naar Schiphol vanaf Utrecht en Amsterdam rijden tot zeker 23.00 uur niet door de stroomstoring. Eerder op dinsdagochtend was er helemaal geen treinverkeer mogelijk naar de luchthaven. Inmiddels rijden er vanaf Leiden weer treinen naar Schiphol. NS heeft inmiddels pendelbussen ingezet tussen Amsterdam Sloterdijk en de luchthaven.

De politie roept iedereen op die mogelijk iets heeft gezien of meer weet over deze brand om zich te melden.