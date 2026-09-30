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Stoppen met roken lukt vaak niet meteen: gemiddeld zes pogingen nodig

Zorg

Vandaag, 08:08

Al vijf keer geprobeerd te stoppen met roken en toch weer een sigaret opgestoken? Geen reden om poging zes dan maar te laten zitten. Gemiddeld heeft een roker zes stoppogingen nodig om definitief van de sigaretten af te komen, zegt Longfonds-directeur en kinderarts Károly Illy. Donderdag begint Stoptober en proberen rokers 28 dagen lang geen sigaret aan te raken.

Volgens cijfers van het Trimbos-instituut roken ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland. Meer dan 670.000 mensen zijn volgens Illy chronisch ziek door roken en ongeveer 20.000 mensen overlijden er vroegtijdig door.

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Zes keer proberen

Dat stoppen niet meteen lukt, betekent volgens Illy dus niet dat een volgende poging zinloos is. Ook mensen in de omgeving van een roker kunnen daarbij helpen. Je moet niet zeggen: 'Je bent nu al zo vaak gestopt, het gaat toch niet lukken.' Jawel, het kan lukken", zegt Illy. "We weten dat de gemiddelde roker zes pogingen nodig heeft gemiddeld genomen om te stoppen met roken."

Zijn advies aan vrienden en familie is dan ook om iemand te blijven steunen. "Blijf aanmoedigen en enthousiasmeren, daar heeft de roker echt heel veel baat bij."

28 dagen zonder sigaret

Tijdens Stoptober proberen deelnemers 28 dagen niet te roken. Volgens de campagne is de kans om helemaal te stoppen na die periode vijf keer groter. Na vier weken zijn de ergste ontwenningsverschijnselen achter de rug en hebben deelnemers kunnen ervaren wat niet roken met ze doet.

Ook mensen die vapen kunnen aan Stoptober meedoen. Een jaar na de actie is gemiddeld ongeveer een kwart van de deelnemers nog altijd gestopt.

Door Redactie Hart van Nederland

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