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Aantal kankerdiagnoses stijgt flink: 170.000 per jaar verwacht

Aantal kankerdiagnoses stijgt flink: 170.000 per jaar verwacht

Zorg

Vandaag, 07:19

Nederlanders worden steeds ouder en dat heeft gevolgen voor onze gezondheid. Zo gaat het aantal mensen dat kanker krijgt de komende 20 jaar flink stijgen. In 2025 kregen ongeveer 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat naar verwachting 170.000 mensen per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van het Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

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Steeds meer mensen op hoge leeftijd

De belangrijkste reden voor de stijging is dat Nederland steeds meer ouderen telt. Kanker is een ouderdomsziekte en hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans dat de ziekte wordt vastgesteld. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van het IKNL.

Bij vrouwen zullen het aantal gevallen van borst-, huid- en longkanker het meest gaan groeien, terwijl het bij de mannen vooral zal gaan om prostaat-, blaas- en huidkanker.

Toename in risicofactoren

Het is echter niet alleen de stijgende leeftijd van de bevolking die ons parten speelt. Ook is er een toename te zien in een aantal risicofactoren. Zo zijn er volgens Kuipers steeds meer mensen met overgewicht en daarom stijgt het aantal gevallen van leverkanker. Kuipers voegt daaraan toe dat er steeds meer vrouwen zijn met longkanker, omdat zij vaker zijn gaan roken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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