Ogulcan heeft acute leukemie en zoekt stamceldonor van Turkse komaf

Ogulcan (45) kreeg in juni de diagnose acute leukemie. Voor deze agressieve vorm van kanker is een stamceltransplantatie nodig, maar het vinden van de juiste donor is niet makkelijk. Omdat de kans op een match het grootst is met iemand met een vergelijkbare genetische achtergrond, is binnen de Turkse gemeenschap een campagne gestart om meer mensen als donor te registreren.

Binnen zijn familie is geen geschikte match gevonden en er zijn maar weinig donoren met een Turkse achtergrond. Daarom besloot Nilgün Sahin, voorzitter van Stichting Hollanda Türk Gönüllüler Vakfi (HTGV) hem te helpen.

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In de video boven dit artikel vertelt hij over zijn zoektocht en waarom meer donoren nodig zijn.

Elke registratie telt

Daarom organiseert de Nederlands-Turkse Vrijwilligers Stichting op maandag 5 oktober een voorlichtingsavond bij restaurant Mansion by Kösk in Rotterdam. Stamceldonororganisatie Matchis geeft uitleg en zowel een donor als een voormalig leukemiepatiënt delen hun ervaringen.