Stamceldonor gaf Naomi nieuwe kans op leven, nu start ze bijzondere actie

Een jonge vrouw van 27 gaf Naomi Bonnet uit Beverwijk iets wat ze zelf niet kon krijgen: een nieuwe kans op leven. Na meerdere behandelingen tegen kanker kreeg Naomi in februari met succes stamcellen van de onbekende donor. Nu, ruim een half jaar later, wil ze iets terugdoen. Daarom kookt ze thuis 180 maaltijden om geld op te halen voor Matchis, Het Nederlands Centrum Voor Stamceldonoren.

Naomi kreeg in 2024, toen ze 29 jaar was, de diagnose kanker. Meerdere behandelingen in de twee jaar daarna bleken niet effectief. Een stamceltransplantatie bood nog kans op genezing. Er werd een passende donor gevonden: een 27-jarige vrouw.

Zes vrijdagen achter het fornuis

Omdat Matchis volgens Naomi heeft geholpen haar een toekomst te geven, wil ze iets teruggeven. Zes vrijdagen lang kookt ze dertig maaltijden per keer. De gerechten kosten 15 euro, waarvan minstens 10 euro naar Matchis gaat. Lokale ondernemers sponsoren ingrediënten, waardoor er mogelijk nog meer geld kan worden gedoneerd.

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De actie betekent voor Naomi ook zingeving en verwerking van de afgelopen jaren. Koken past bovendien bij wat ze lichamelijk op dit moment aankan. Door haar stamceltransplantatie is haar immuunsysteem aangetast. Daardoor is ze nog kwetsbaar.

De maaltijden worden vanuit een afhaalbalie in haar tuin meegegeven. Met een gesponsorde sealmachine verpakt Naomi de gerechten, die daarna in een koeling klaarstaan.

Matchis zoekt vooral jonge donoren

Naomi's actie volgt kort op de Week van de Stamceldonor. Matchis probeert daarmee meer mensen, vooral jongeren, te bewegen zich als stamceldonor te registreren.

Volgens Matchis bestaan er nog veel misverstanden over stamceldonatie. Zo weet een groot deel van de jongeren die nog niet overwegen donor te worden niet dat ongeveer 90 procent van de stamceldonaties via het bloed plaatsvindt. Ook denken mensen volgens de organisatie geregeld dat doneren erg pijnlijk is of veel tijd kost.

Hoe werkt stamceldonatie eigenlijk? Wie zich inschrijft als stamceldonor, doneert niet meteen. Je gegevens komen in een wereldwijde databank terecht. Pas als je een mogelijke match bent voor een patiënt, neemt Matchis contact met je op. Daarna volgen extra onderzoeken en een medische keuring. In ongeveer 90 procent van de gevallen worden stamcellen via het bloed gedoneerd. Vooraf krijg je enkele dagen een middel waardoor extra stamcellen in je bloed terechtkomen. Tijdens de donatie haalt een apparaat de stamcellen uit het bloed, waarna het overige bloed weer terug je lichaam in stroomt. De afname kan tot ongeveer zes uur duren. Soms worden stamcellen onder narcose uit het beenmerg in het bekken gehaald. Als donor kun je aangeven welke methode je wel en niet wilt. Heeft de arts van de patiënt een andere methode nodig dan jij wilt, dan kan dat betekenen dat je niet de donor voor die patiënt wordt. Voor het doneren zelf krijg je geen vergoeding. Wel worden de gemaakte onkosten, zoals reiskosten, vergoed. Bron: Matchis

Matchis meldt dat jaarlijks ongeveer 9.000 Nederlanders de diagnose bloedkanker krijgen. Slechts één op de drie patiënten vindt een geschikte stamceldonor binnen de eigen familie. Voor andere patiënten zoekt Matchis naar een passende donor in de stamceldonorbank.