Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Donorclubs: diverser donorbestand nodig tegen kansenongelijkheid

Donorclubs: diverser donorbestand nodig tegen kansenongelijkheid

Zorg

Vandaag, 06:24 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Nederlanders met een niet-westerse afkomst, zoals Surinaamse en Marokkaanse Nederlanders, staan nog altijd minder vaak ingeschreven als donor van bloed, stamcellen of organen. Dat zorgt voor ongelijke kansen bij ziekte, melden de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), Sanquin en Matchis. De drie organisaties slaan voor het eerst samen de handen ineen om dit probleem aan te pakken.

Een goede donormatch is het grootst bij iemand met dezelfde afkomst. Als dat aanbod achterblijft, hebben patiënten minder kans op een passende donor. "Als het donoraanbod niet meebeweegt, wordt het risico op groeiende gezondheidsverschillen groter", zeggen de donororganisaties. Patiënten moeten dan langer wachten of krijgen een minder ideale transfusie of transplantatie, met meer kans op complicaties of extra medicatie.

Begin dit jaar deed de Turkse Arda nog een oproep aan Turken in Nederland om zich aan te melden als stamceldonor. Hij lijdt aan myelofibrose, een zeldzame en levensbedreigende bloedziekte. Zijn enige kans op overleven is een stamceltransplantatie. Maar Turkse donoren zijn schaars:

Arda doet oproep voor Turkse stamceldonor, enige kans op genezing
2:16

Arda doet oproep voor Turkse stamceldonor, enige kans op genezing

Verschillen tussen Europees en Afrikaans bloed

Volgens de organisaties zijn er biologisch-medische verschillen tussen groepen mensen. Zo kunnen bloedgroepen en genetische varianten verschillen. Iemand met een Europese achtergrond kan bijvoorbeeld andere structuren in het bloed hebben dan iemand met een Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse achtergrond. In zo'n geval kan het lichaam antistoffen aanmaken tegen het donorbloed.

Ook bepaalde erfelijke ziektes spelen een rol. Sikkelcelziekte komt vooral voor bij mensen uit Afrika, Azië of het gebied rond de Middellandse Zee. Klachten kunnen worden verminderd met bloedtransfusies, maar genezing is alleen mogelijk via een stamceltransplantatie.

Lees ook:

Vijf vragen én antwoorden over stamceldonatie: 'Soms ben jij iemands laatste kans'
Vijf vragen én antwoorden over stamceldonatie: 'Soms ben jij iemands laatste kans'

Start campagne

Uit onderzoek onder Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders blijkt dat zij bereid zijn donor te worden, als zij meer informatie krijgen. Daarom starten NTS, Sanquin en Matchis de campagne Donor van Ons. Die campagne wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en moet zorgen voor een diverser donorbestand.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Recordaantal stamceldonaties in 2024: 'Stijging zet nog steeds door'
Recordaantal stamceldonaties in 2024: 'Stijging zet nog steeds door'
Charlotte trotseert tientallen achtbanen om voor stamceldonatie: 'Ziek zijn is ook een rollercoaster'
Charlotte trotseert tientallen achtbanen om voor stamceldonatie: 'Ziek zijn is ook een rollercoaster'
Kyra (7) kreeg tweede kans in het leven door stamceldonatie
Kyra (7) kreeg tweede kans in het leven door stamceldonatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.