Charlotte trotseert tientallen achtbanen om voor stamceldonatie: 'Ziek zijn is ook een rollercoaster'

Charlotte Jagersma heeft zichzelf een bijzondere uitdaging gesteld: meer dan 20 achtbanen in vier pretparken trotseren. Allemaal om aandacht te vragen voor stamceldonatie. Maar deze achtbaanmarathon heeft een diepere betekenis.

Vier jaar geleden kreeg Charlotte dankzij een onbekende stamceldonor een nieuw leven. Nu zet ze zich in om anderen te helpen door mensen bewust te maken van het belang van stamceldonatie, juist nu het aantal nieuwe donoren afneemt.

Op 18 en 23 december bezoekt Charlotte vier bekende pretparken in Nederland: de Efteling, Toverland, Walibi Holland en Slagharen. Tijdens deze dagen hoopt zij niet alleen haar eigen grens te verleggen, maar ook anderen te inspireren om zich aan te melden als stamceldonor.

Het idee achter deze actie is: "Ziek zijn voelt als een rollercoaster. Het zet alles op zijn kop, net zoals een rit in een achtbaan dat doet. Met deze actie wil ik mensen laten zien hoe belangrijk het is om donor te worden, zodat anderen de kans krijgen op een nieuw leven", aldus Jagersma.

Afname van nieuwe stamceldonoren

Helaas is de noodzaak voor nieuwe stamceldonoren groter dan ooit. Volgens Bert Elbertse, woordvoerder van Stichting Matchis, is er een zorgelijke trend: het aantal nieuwe aanmeldingen voor stamceldonatie neemt af. "We hebben op dit moment zo'n 420.000 donoren in ons bestand, maar de jaarlijkse aanmeldingen nemen af. Vroeger kwamen er zo'n 30.000 donoren per jaar bij, maar dat aantal is gedaald naar 20.000," legt Elbertse uit. Als deze trend zich doorzet betekent dit dat we steeds minder donoren zullen hebben.

Charlotte hoopt dat haar actie anderen zal inspireren om zich aan te melden als stamceldonor. "Mensen denken vaak dat het moeilijk is om donor te worden, maar het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft alleen maar wat wangslijmvlies af te nemen met wattenstaafjes. Pas als er een match is, wordt je benaderd. En zelfs dan kun je nog beslissen of je het wilt doen." Ze benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren dat deze situatie iedereen kan overkomen.