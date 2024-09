Kyra (7) kreeg tweede kans in het leven door stamceldonatie

Er zijn steeds minder stamceldonoren in ons land. Het aantal registraties is in vier jaar tijd bijna gehalveerd. Reden tot zorg vind de Stichting Matchis, het centrum voor stamceldonoren. Iemand die weet hoe belangrijk stemceldonoren zijn, is de zevenjarige Kyra. Zij heeft haar leven te danken aan een stamceldonor. Geïnspireerd op haar verhaal wordt er een zwemvierdaagse georganiseerd met als doel meer mensen te laten doneren.

De afgelopen dagen was het zwembad 't Woudmeer in Opmeer het toneel van de vierdaagse. "Er waren 99 donaties nodig voor Kyra om een tweede kans te krijgen", vertelt haar moeder aan Hart van Nederland. Het 7-jarige meisje is gediagnosticeerd met aplastische anemie. Dat is een zeldzame aandoening die optreedt wanneer het lichaam niet genoeg nieuwe bloedcellen kan aanmaken.

Aplastische anemie Aplastische anemie is een zeldzame aandoening die op elke leeftijd kan voorkomen. De aandoening kan aangeboren zijn. Maar in de meeste gevallen ontwikkelt de ziekte zich tijdens het leven. Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken bekend zijn, wordt bij de meeste patiënten geen oorzaak gevonden.

De levensverwachting van aplastische anemie verschilt van persoon tot persoon. Voor sommige patiënten is de kans om 5 jaar te leven meer dan 90 procent. Voor anderen kan dit aanzienlijk lager zijn. Voor Kyra was het daarom erg belangrijk om snel geholpen te worden.