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Arda vindt passende stamceldonor na oproep: 'Ontzettend dankbaar'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 19:29

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De 45-jarige Arda heeft na maanden eindelijk een passende stamceldonor gevonden. Afgelopen zomer hoorde hij dat hij myelofibrose heeft, een zeldzame en levensbedreigende bloedziekte. De enige kans op genezing is een stamceltransplantatie en de kans op slagen is het grootst als de donor bij voorkeur een Turkse achtergrond heeft. Hij deed in januari van dit jaar een oproep, en met succes. Binnen zijn familie is inmiddels een donor gevonden.

De familie van Arda laat aan Hart van Nederland weten dat er een passende stamceldonor voor Arda is gevonden binnen de familie. "Dit nieuws heeft ons de afgelopen maanden in een enorme rollercoaster van emoties gebracht. Van de opluchting dat er weer perspectief is op een toekomst, tot de spanning en onzekerheid over hoe Arda de stamceltransplantatie zal doorstaan en hoe zijn herstel zal verlopen", aldus de familie.

In bovenstaande video zie je het verhaal van Arda.

Lang en intensief herstel

Een donor vinden was niet makkelijk voor Arda. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken moet de donor zoveel mogelijk dezelfde weefselkenmerken hebben als hij. Ondanks dat er nu een donor gevonden is, is de strijd van Arda nog niet voorbij. "De weg naar herstel is lang en intensief en zal naar verwachting één tot twee jaar duren. Pas over ongeveer een jaar weten we of de transplantatie daadwerkelijk is aangeslagen", aldus de familie.

Desondanks zijn Arda en zijn familie blij dat er nu eindelijk hoop is. "We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun, de lieve berichten en iedereen die zijn verhaal heeft gedeeld", aldus de familie. "Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de behoefte aan nieuwe stamceldonoren groot blijft. De vele nieuwe registraties die Arda's oproep heeft opgeleverd, kunnen daarom ook voor andere patiënten van waarde zijn en letterlijk levens redden."

Door Redactie Hart van Nederland

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