Arda doet oproep voor Turkse stamceldonor, enige kans op genezing

De 45-jarige Arda hoorde afgelopen zomer dat hij myelofibrose heeft, een zeldzame en levensbedreigende bloedziekte. De enige kans op genezing is een stamceltransplantatie en de kans op slagen is het grootst als de donor bij voorkeur een Turkse achtergrond heeft. Omdat het vinden van een geschikte donor binnen deze groep extra moeilijk is, heeft Arda via Instagram een oproep gedaan om mensen te motiveren zich aan te melden als stamceldonor.

“Ik wilde afgelopen zomer bloed doneren, maar bij de bloedbank zagen ze dat ik bloedarmoede had". Dat was het begin van onderzoek voor de 45-jarige Arda. Hij blijkt myelofibrose te hebben. Dit is een zeldzame ziekte die bij ongeveer één op de 100.000 mensen voorkomt. "Mijn prognose is 3,5 jaar, maar dat kan korter of langer zijn. De enige kans op genezing is een stamceltransplantatie. Daarvoor heb ik echt een stamceldonor nodig."

Weinig donoren

Maar een donor vinden is niet makkelijk voor Arda. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken moet de donor zoveel mogelijk dezelfde weefselkenmerken hebben als hij. "In mijn geval betekent dat iemand met een Turkse achtergrond." Zijn broer werd getest, maar bleek geen match. "Mijn situatie is dus extra lastig, omdat binnen de groep mensen met een niet-westerse achtergrond weinig mensen zijn aangemeld als stamceldonor."

De diagnose kreeg Arda in augustus 2025, maar pas in december kregen ze te horen hoe urgent de situatie is. "Toen zijn we naar het Amsterdam UMC gegaan. Daar vertelden ze ons dat de ziekte kan overgaan in AML, acute myeloïde leukemie." Daarom heeft Arda een oproep geplaatst op sociale media. "Dat doe ik natuurlijk voor mezelf, ik hoop dat iemand mijn leven kan redden, maar ook voor anderen. Er zijn ongetwijfeld meer mensen die hiermee te maken hebben, en meer aanmeldingen helpen iedereen."