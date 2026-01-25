Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Arda doet oproep voor Turkse stamceldonor, enige kans op genezing

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:58

Link gekopieerd

De 45-jarige Arda hoorde afgelopen zomer dat hij myelofibrose heeft, een zeldzame en levensbedreigende bloedziekte. De enige kans op genezing is een stamceltransplantatie en de kans op slagen is het grootst als de donor bij voorkeur een Turkse achtergrond heeft. Omdat het vinden van een geschikte donor binnen deze groep extra moeilijk is, heeft Arda via Instagram een oproep gedaan om mensen te motiveren zich aan te melden als stamceldonor.

“Ik wilde afgelopen zomer bloed doneren, maar bij de bloedbank zagen ze dat ik bloedarmoede had". Dat was het begin van onderzoek voor de 45-jarige Arda. Hij blijkt myelofibrose te hebben. Dit is een zeldzame ziekte die bij ongeveer één op de 100.000 mensen voorkomt. "Mijn prognose is 3,5 jaar, maar dat kan korter of langer zijn. De enige kans op genezing is een stamceltransplantatie. Daarvoor heb ik echt een stamceldonor nodig."

Weinig donoren

Maar een donor vinden is niet makkelijk voor Arda. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken moet de donor zoveel mogelijk dezelfde weefselkenmerken hebben als hij. "In mijn geval betekent dat iemand met een Turkse achtergrond." Zijn broer werd getest, maar bleek geen match. "Mijn situatie is dus extra lastig, omdat binnen de groep mensen met een niet-westerse achtergrond weinig mensen zijn aangemeld als stamceldonor."

De diagnose kreeg Arda in augustus 2025, maar pas in december kregen ze te horen hoe urgent de situatie is. "Toen zijn we naar het Amsterdam UMC gegaan. Daar vertelden ze ons dat de ziekte kan overgaan in AML, acute myeloïde leukemie." Daarom heeft Arda een oproep geplaatst op sociale media. "Dat doe ik natuurlijk voor mezelf, ik hoop dat iemand mijn leven kan redden, maar ook voor anderen. Er zijn ongetwijfeld meer mensen die hiermee te maken hebben, en meer aanmeldingen helpen iedereen."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Krijgen gedupeerden Stamcelbank Nederland eindelijk duidelijkheid? 'Zijn ze straks nog bruikbaar?'
Krijgen gedupeerden Stamcelbank Nederland eindelijk duidelijkheid? 'Zijn ze straks nog bruikbaar?'
Recordaantal stamceldonaties in 2024: 'Stijging zet nog steeds door'
Recordaantal stamceldonaties in 2024: 'Stijging zet nog steeds door'
Charlotte trotseert tientallen achtbanen om voor stamceldonatie: 'Ziek zijn is ook een rollercoaster'
Charlotte trotseert tientallen achtbanen om voor stamceldonatie: 'Ziek zijn is ook een rollercoaster'
Kyra (7) kreeg tweede kans in het leven door stamceldonatie
Kyra (7) kreeg tweede kans in het leven door stamceldonatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.