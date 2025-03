Krijgen gedupeerden Stamcelbank Nederland eindelijk duidelijkheid? 'Zijn ze straks nog bruikbaar?'

Het zijn spannende weken voor honderden ouders van kinderen die de afgelopen jaren een contract zijn aangegaan met Stamcelbank Nederland. Gaan zij de stamcellen die ze hebben laten afnemen en het geld dat ze daarvoor betaald hebben ooit nog terugzien? Het hangt allemaal af van de uitspraak van de Raad van State.

Stamcelbank Nederland bood een service aan waarbij ze stamcellen van pasgeboren baby's uit het navelstrengbloed afnamen en deze bewaarden, zodat ze later gebruikt kunnen worden als het kind ziek wordt en een stamceltransplantatie nodig heeft. Caroline en Bas Heemskerk leek dit een goed idee.

"We hadden vernomen dat als je kind in de toekomst een ziekte zou krijgen waar een stamceltransplantatie voor nodig is, dat de stamcellen die uit de navelstreng verkrijgt de puurste vorm is", vertelt Caroline. Zij betalen nog altijd zo'n dertig euro per maand om voor drie kinderen de stamcellen paraat te hebben staan. Maar het is nog maar de vraag of ze die stamcellen, of hun geld, nog terug gaan zien.

Ernstige tekortkomingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateerde in 2021 namelijk dat zulke ernstige "tekortkomingen" bij Stamcelbank Nederland dat "niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de stamcellen altijd onder de juiste omstandigheden zijn bewerkt, opgeslagen en getransporteerd." Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport besloot daarop de erkenning van Stamcelbank Nederland in te trekken. Dat betekent dat de werkzaamheden van het bedrijf moesten stoppen en ze de stamcellen dus niet meer mochten bewaren.

De rechter gaf het ministerie gelijk, maar Stamcelbank Nederland is hiertegen in hoger beroep gegaan. Nu is het wachten op de uitspraak van de Raad van State. Ouders als Caroline en Bas voelen de bui al hangen. "Dan denk je wel: potverdikkie, daarvoor hebben we dit niet gedaan. En hoeverre is het niet meer bruikbaar? Maar daar hebben we de afgelopen vijf jaar nooit antwoord op gekregen", vertelt Caroline.

"We hopen vooral dat er duidelijkheid komt. Zijn die stamcellen straks nog bruikbaar en in welke mate?" En mochten ze helemaal niet meer bruikbaar zijn? "Dan zullen er andere stappen vanuit ouders ondernomen moeten worden, om ervoor te zorgen dat ze ons compenseren."