Minister Hermans wil Europees verbod op nieuwe nicotineproducten en smaakjes

Minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) wil voorkomen dat nieuwe producten met nicotine of vergelijkbare stoffen op de Europese markt verschijnen. Samen met zeven andere EU-landen vraagt ze de Europese Commissie om de markt te 'bevriezen'. "Zo voorkomen we dat jongeren verslaafd raken aan de vapes van de toekomst", schrijft Hermans aan de Tweede Kamer.

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De acht landen willen ook verplichte neutrale verpakkingen voor nicotineproducten en een Europees verbod op smaakjes. Sociale media moeten daarnaast strenger worden verplicht om tabaksreclames te verwijderen. Ook moet het moeilijker worden om nicotineproducten uit het buitenland te halen. Volgens Hermans is dat nodig omdat tabak in omringende landen goedkoper is en vapes met smaakjes daar nog zijn toegestaan.

Eerder dit jaar gaf een meerderheid in het Hart van Nederland-panel aan dat ze een rookverbod willen voor de volgende generaties, maar ze twijfelen wel over hoe de overheid dat dan moet regelen. In de bovenstaande video vertellen ze hoe zij ernaar kijken.

Strengere regels voor tabakswinkels

Ook in Nederland wil Hermans verder ingrijpen. Ze wil strengere reclameregels voor tabaksspeciaalzaken, die vanaf 2032 de enige winkels zijn waar tabak nog legaal verkocht mag worden. Volgens toezichthouder NVWA helpt de tabaksindustrie ondernemers financieel bij het verbouwen van speciaalzaken en het maken van reclame voor nicotineproducten. Daarmee zouden "aanzienlijke bedragen gemoeid zijn".

Een verplichte minimale afstand tussen tabakswinkels en scholen ziet Hermans niet zitten. Zo'n regel kan het volgens haar in sommige steden onmogelijk maken om nog legaal tabak te verkopen. Dat zou illegale verkoop juist in de hand kunnen werken.