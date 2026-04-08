Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Smaakjesvapes nog volop gebruikt door jongeren, ondanks verbod

Zorg

Vandaag, 07:09 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een meerderheid van de jongeren die vapen, gebruikt nog altijd vapes met een smaakje. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Bijna alle ondervraagde jongeren die vapen, weten dat de verkoop van vapes met een smaakje verboden is in Nederland.

Van de jongeren die vapen, heeft 85 procent weleens een vape met een smaak gebruikt. "Dit is zorgelijk omdat smaakjes zoals fruit of snoep vapes aantrekkelijk maken voor jongeren", zegt Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut. "Uit de eerdere rapportage weten we dat veel jongeren juist door de smaakjes beginnen met vapen of langer blijven vapen."

Vapen is slecht voor je gezondheid, in deze video wordt uitgelegd waarom vapen zo slecht voor je is:

2:40

De cijfers komen uit de Jongerenmonitor Tabaks- en Nicotineproducten. Daarin vulden begin 2025 ruim 5700 jongeren tussen de 12 en 25 jaar een vragenlijst in over hun gebruik van tabak, vapes en snus.

Toch verkocht

Verboden vapes werden de afgelopen jaren ondanks handhaving nog steeds op honderden plekken in Nederland verkocht, meldt RTL Nieuws. Bijna 250 verkopers van vapes kregen in de afgelopen vier jaar meerdere boetes van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze gingen na betaling van de boetes gewoon verder met verkoop.

Ook verkochten ze vapes aan minderjarigen. Het ging om onder andere tabaksspeciaalzaken, tankstations, supermarkten en avondwinkels.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.