Smaakjesvapes nog volop gebruikt door jongeren, ondanks verbod

Een meerderheid van de jongeren die vapen, gebruikt nog altijd vapes met een smaakje. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Bijna alle ondervraagde jongeren die vapen, weten dat de verkoop van vapes met een smaakje verboden is in Nederland.

Van de jongeren die vapen, heeft 85 procent weleens een vape met een smaak gebruikt. "Dit is zorgelijk omdat smaakjes zoals fruit of snoep vapes aantrekkelijk maken voor jongeren", zegt Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut. "Uit de eerdere rapportage weten we dat veel jongeren juist door de smaakjes beginnen met vapen of langer blijven vapen."

Vapen is slecht voor je gezondheid, in deze video wordt uitgelegd waarom vapen zo slecht voor je is:

2:40 Dit is waarom vapen zo gevaarlijk voor je is

De cijfers komen uit de Jongerenmonitor Tabaks- en Nicotineproducten. Daarin vulden begin 2025 ruim 5700 jongeren tussen de 12 en 25 jaar een vragenlijst in over hun gebruik van tabak, vapes en snus.

Toch verkocht

Verboden vapes werden de afgelopen jaren ondanks handhaving nog steeds op honderden plekken in Nederland verkocht, meldt RTL Nieuws. Bijna 250 verkopers van vapes kregen in de afgelopen vier jaar meerdere boetes van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze gingen na betaling van de boetes gewoon verder met verkoop.

Ook verkochten ze vapes aan minderjarigen. Het ging om onder andere tabaksspeciaalzaken, tankstations, supermarkten en avondwinkels.