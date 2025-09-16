Vape in het vuilnis? Dat is echt heel gevaarlijk, en een groot probleem

Het is een steeds groter probleem in Nederland: mensen die achteloos producten bij het afval gooien. Tot voor kort zorgden lachgaspatronen nog voor de grootste zorgen. Maar nu zijn de batterijen in onder andere vapes het grootste probleem. Afvalverwerkers zitten met de handen in het haar, want wanneer de lithiumbatterijen in deze producten in een vuilniswagen samen worden geperst, kan een enorme brand ontstaan.

Het probleem is zo groot dat er vanuit de branche zelfs een speciale taskforce is gevormd om het probleem aan te pakken. Mogelijke oplossingen zijn metaaldetectors achterop vuilniswagens bouwen of onderzoeken welke apparaten het grootste gevaar vormen. De beste oplossing is volgens de stichting grotere bewustwording van de gevaren van het weggooien van lithiumbatterijen.

"Dit is een gigantisch probleem. We zien bijna dagelijks dat er vapes bij het afval belanden en bij afvalverwerking in brand vliegen. Dit probleem speelt bij ieder verwerkingsbedrijf in Nederland en er moet hier een landelijke aanpak voor komen", zegt Stichting Open. "Het overgrote deel van de vapes die voor brand zorgen zijn illegaal in Nederland. Doordat ze in de rest van Europa wel gewoon verkocht mogen worden, eindigen ze uiteindelijk toch in Nederlands afval. Het allerbeste zou een Europees verbod op vapes zijn."

Een ansichtkaart waar een muziekje uitkomt, gooi je nog al snel bij het oud papier.

Veel mensen beseffen niet dat een klein lithiumbatterij brand kan veroorzaken, zegt Berry den Besten, directeur van afvalwerkingsbedrijf Van Werven. "Veel van de branden die ontstaan, zijn onbedoeld, omdat mensen niet genoeg beseffen dat een lithiumbatterij die kleiner is dan je pink een enorme brand kan veroorzaken. Een ansichtkaart waar een muziekje uitkomt, gooi je nog al snel bij het oud papier, wanneer er kortsluiting ontstaat in zo'n vuilniszak kan het natuurlijk enorm hard gaan."

Bewuster?

Op dit moment is er geen technologie die werknemers kan behoeden voor zulke branden, zegt Den Besten. "Ik denk dat zo'n scanner achterop een vuilniswagen het gevaar kan verminderen. Maar het belangrijkste blijft dat mensen bewuster omgaan met wat ze weggooien. Opgehaald afval wordt samengeperst in een vuilniswagen, dus daar mag nooit een batterij in zitten."