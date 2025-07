Tienduizenden illegale zoete vapes ontdekt in loods bij Schiphol

In een loods bij Schiphol heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze week een flinke vangst gedaan. Daar werden liefst 80.000 illegale elektronische sigaretten aangetroffen, allemaal met in Nederland verboden zoete smaakjes. De partij vapes wordt vernietigd, zo meldt de NVWA.

De e-sigaretten hadden smaken als aardbei, limonade, gummibeer, kiwi-passievrucht-guave en lemon-lime. Zulke zoete smaken zijn in Nederland niet toegestaan, omdat ze te aantrekkelijk zouden zijn voor jongeren. Alleen vapes met tabakssmaak mogen nog legaal verkocht worden.

De partij werd gevonden bij een logistiek bedrijf vlak bij het vliegveld. De NVWA trof de lading woensdag aan en heeft de volledige voorraad in beslag genomen. Over de waarde van de partij is niets bekendgemaakt.

Importeur liep eerder tegen de lamp

Volgens de NVWA is het niet de eerste keer dat deze importeur de fout in ging. Twee maanden geleden liep hij ook al tegen de lamp, toen met 70.000 illegale navulflesjes in een loods in Zuid-Holland. De onderneming is gevestigd in Gelderland.

De NVWA houdt extra toezicht op dit soort producten, juist omdat ze vaak bij jongeren populair zijn. De verwachting is dat de importeur opnieuw op sancties kan rekenen. Om wat voor straffen het gaat, is nog niet duidelijk gemaakt.