België verbiedt roken en vapen op terrassen vanaf 2027

Beleid

Vandaag, 17:57

België gaat roken en vapen op terrassen verbieden. De wet gaat in per 1 januari 2027, meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Ook wordt roken in zogeheten rookkamers, zoals in cafés, luchthavens en shishabars niet meer toegestaan.

"Met deze maatregelen voorkomen we dat kinderen en volwassenen ongewild schadelijke sigarettenrook moeten inademen en zorgen we ervoor dat mensen niet in de verleiding worden gebracht om een sigaret op te steken. Zien roken, doet roken", zei minister Vandenbroucke.

In het regeerakkoord van begin dit jaar was al afgesproken dat er een rookverbod op terrassen zou komen. Oorspronkelijk was afgesproken dat het verbod in 2026 werd ingevoerd. De ministerraad heeft echter besloten het verbod in 2027 in te laten gaan, zodat er meer tijd is voor bijvoorbeeld horecaondernemers om zich erop voor te bereiden.

Ook in Nederland speelt de discussie om roken op meer plekken te verbieden. We vroegen aan het Hart van Nederland-panel of een rookverbod in dierentuinen en pretparken een goed idee is:

Wat vindt Nederland: rookverbod in dierentuinen en pretparken?
1:49

Wat vindt Nederland: rookverbod in dierentuinen en pretparken?

ANP

