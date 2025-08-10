Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden, moet kust schoner maken

Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden, moet kust schoner maken

Panel

Vandaag, 12:47

Link gekopieerd

Zon, zee, zand… en sigarettenpeuken. Veel Nederlanders zijn het beu. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 61 procent van de ondervraagden vóór een rookverbod op Nederlandse stranden is.

In Frankrijk is zo’n verbod sinds deze zomer al van kracht. Roken is daar op veel stranden, in parken en zelfs bij scholen verboden. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 135 euro tot maximaal 700 euro.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Rookverbod moet strand schoner maken

Het idee achter zo'n verbod is niet alleen een gezondere omgeving, maar ook een schonere. En daar lijkt het draagvlak voor te groeien: 69 procent van de deelnemers denkt dat een rookverbod zou helpen om zwerfafval op het strand tegen te gaan. 30 procent verwacht niet dat daardoor iets wezenlijks zal veranderen aan de hoeveelheid afval op stranden.

Bekijk hieronder de steun voor zo'n rookverbod op het strand uitgesplitst naar huidige politieke voorkeur:

Op welke partij zou u stemmen als er vandaag verkiezingen zijn?*

Voor rookverbod op strand

Tegen rookverbod op strand

Geen mening

PVV

41%

56%

3%

GL-PvdA

75%

22%

3%

CDA

68%

28%

4%

VVD

61%

36%

3%

D66

77%

21%

1%

JA21

51%

48%

1%

SP

66%

31%

3%

BBB

46%

48%

6%

PvdD

73%

25%

1%

FVD

31%

67%

2%

Alle panelleden

61%

36%

3%

*Volgorde op basis van laatste peiling van Peil.nl. Alleen tien grootste partijen in peiling geselecteerd. Door afronding tellen niet alle cijfers op tot 100%.

Lees ook

Kamer wil af van roken op sportveld, openluchtbad en dagattractie
Kamer wil af van roken op sportveld, openluchtbad en dagattractie
Cafés in zwaar weer: restaurants en cateringbedrijven komen in de plaats
Cafés in zwaar weer: restaurants en cateringbedrijven komen in de plaats
Rokers kopen massaal sigaretten in het buitenland
Rokers kopen massaal sigaretten in het buitenland
Nieuwe aanpak: overheid moet gezonde leefstijl minder opdringen
Nieuwe aanpak: overheid moet gezonde leefstijl minder opdringen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.