Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden, moet kust schoner maken

Panel
Vandaag, 12:47
Zon, zee, zand… en sigarettenpeuken. Veel Nederlanders zijn het beu. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 61 procent van de ondervraagden vóór een rookverbod op Nederlandse stranden is.
In Frankrijk is zo’n verbod sinds deze zomer al van kracht. Roken is daar op veel stranden, in parken en zelfs bij scholen verboden. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 135 euro tot maximaal 700 euro.
Het idee achter zo'n verbod is niet alleen een gezondere omgeving, maar ook een schonere. En daar lijkt het draagvlak voor te groeien: 69 procent van de deelnemers denkt dat een rookverbod zou helpen om zwerfafval op het strand tegen te gaan. 30 procent verwacht niet dat daardoor iets wezenlijks zal veranderen aan de hoeveelheid afval op stranden.
Bekijk hieronder de steun voor zo'n rookverbod op het strand uitgesplitst naar huidige politieke voorkeur:
Op welke partij zou u stemmen als er vandaag verkiezingen zijn?*
Voor rookverbod op strand
Tegen rookverbod op strand
Geen mening
PVV
41%
56%
3%
GL-PvdA
75%
22%
3%
CDA
68%
28%
4%
VVD
61%
36%
3%
D66
77%
21%
1%
JA21
51%
48%
1%
SP
66%
31%
3%
BBB
46%
48%
6%
PvdD
73%
25%
1%
FVD
31%
67%
2%
Alle panelleden
61%
36%
3%
*Volgorde op basis van laatste peiling van Peil.nl. Alleen tien grootste partijen in peiling geselecteerd. Door afronding tellen niet alle cijfers op tot 100%.
