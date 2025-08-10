Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden, moet kust schoner maken

Zon, zee, zand… en sigarettenpeuken. Veel Nederlanders zijn het beu. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 61 procent van de ondervraagden vóór een rookverbod op Nederlandse stranden is.

In Frankrijk is zo’n verbod sinds deze zomer al van kracht. Roken is daar op veel stranden, in parken en zelfs bij scholen verboden. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 135 euro tot maximaal 700 euro.

Rookverbod moet strand schoner maken

Het idee achter zo'n verbod is niet alleen een gezondere omgeving, maar ook een schonere. En daar lijkt het draagvlak voor te groeien: 69 procent van de deelnemers denkt dat een rookverbod zou helpen om zwerfafval op het strand tegen te gaan. 30 procent verwacht niet dat daardoor iets wezenlijks zal veranderen aan de hoeveelheid afval op stranden.

Bekijk hieronder de steun voor zo'n rookverbod op het strand uitgesplitst naar huidige politieke voorkeur:

Op welke partij zou u stemmen als er vandaag verkiezingen zijn?* Voor rookverbod op strand Tegen rookverbod op strand Geen mening PVV 41% 56% 3% GL-PvdA 75% 22% 3% CDA 68% 28% 4% VVD 61% 36% 3% D66 77% 21% 1% JA21 51% 48% 1% SP 66% 31% 3% BBB 46% 48% 6% PvdD 73% 25% 1% FVD 31% 67% 2% Alle panelleden 61% 36% 3%

*Volgorde op basis van laatste peiling van Peil.nl. Alleen tien grootste partijen in peiling geselecteerd. Door afronding tellen niet alle cijfers op tot 100%.