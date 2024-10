Cafés in zwaar weer: restaurants en cateringbedrijven komen in de plaats

Even een lekker drankje doen aan de bar of een biertje in een bruine kroeg. Er zijn steeds minder plekken waar dit kan, want cafés verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat hiervoor restaurants en cateringbedrijven in de plaats komen.

Sinds 2007 is het aantal cafés in Nederland met bijna een derde gedaald. In dezelfde periode is het aantal restaurants met 58 procent gestegen, terwijl het aantal cateringbedrijven zelfs meer dan zes keer is toegenomen. Opvallend is de enorme groei van kleine ondernemingen: in de eventcatering is het aantal eenmanszaken bijna tien keer zo groot als in 2007.

Bruine kroegen hebben het al langer lastig, zoals in bovenstaande video is te zien.

Waarom deze terugloop?

Volgens het AD komt de terugloop door een veranderende leefstijl en een hogere leeftijdsgrens voor alcohol. Daarnaast speelt de coronapandemie een rol: toen moesten veel cafés hun deuren sluiten en bestelden mensen vanuit huis liever hun eten en drinken. Hierdoor steeg het aantal eenmanszaken in de eventcatering, die inspeelden op de vraag naar gemak en de behoefte om thuis te genieten van lekkere hapjes en drankjes.

Volgens CBS-econoom Marjolijn Jaarsma is een andere oorzaak voor de terugloop het rookverbod, dat rokers afschrikte om nog naar de kroeg te gaan. Daarnaast geven sommige mensen de voorkeur aan andere activiteiten, zoals uit eten gaan in plaats van een biertje aan de bar te drinken.

