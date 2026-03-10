Longarts schrikt van vapegebruik bij jongeren: '2000 pufjes per nacht'

Vapen lijkt voor veel jongeren onschuldig, maar volgens kinderlongarts Noor Rikkers is het allesbehalve dat. In de video boven dit artikel vertelt ze dat jongeren vaak veel meer nicotine binnenkrijgen dan ze zelf denken.

Zo kreeg zij onlangs een meisje op haar spreekuur dat vertelde 's nachts duizenden trekjes van haar vape te nemen. "Een meisje vertelde dat ze 's nachts 2000 pufjes nam. Dat sloeg echt alles, daar schrik je van", vertelt Rikkers aan Hart van Nederland.

Volgens de arts denken veel jongeren dat vapen minder schadelijk is dan roken, terwijl het juist snel tot een hoge nicotine-inname kan leiden. "Met een vape krijgen ze vaak veel meer nicotine binnen dan met sigaretten, zonder dat ze het doorhebben." Dat kan leiden tot conditieverlies, concentratieproblemen en longklachten. Ook kan nicotine de ontwikkeling van het brein verstoren.

Grote zorgen

Artsen maken zich al langer grote zorgen over de verkoop van vapes aan minderjarigen en de effecten van vapen op jongeren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 38 procent van de scholieren hun vape koopt in een fysieke winkel, terwijl verkoop aan jongeren onder de 18 verboden is. Volgens artsen betekent dat dat kinderen nog altijd makkelijk aan nicotineproducten kunnen komen.

Het collectief #ArtsenSlaanAlarm roept de overheid daarom op snel in te grijpen. Zij willen een vergunningstelsel voor de verkoop van nicotineproducten, zodat er beter kan worden gecontroleerd en het aantal verkooppunten omlaag gaat.

Jongeren geen schuld

Rikkers benadrukt dat jongeren zelf niet de schuld krijgen. "Pubergedrag hoort erbij. Daarom moeten ouders er open met hun kinderen over praten en duidelijke grenzen stellen." Tegelijkertijd vindt ze dat ook de overheid meer moet doen. "Minder verkooppunten en strengere regels, zodat kinderen er simpelweg minder makkelijk aan kunnen komen."

In de video hierboven vertellen Kobe (17) en Nathalie (17) over hun ervaringen met vapes en hoe snel en makkelijk je eraan kunt komen. Zij hebben jarenlang vapes gekocht en gebruikt en vinden dat er meer bewustzijn moet komen bij leeftijdsgenoten.