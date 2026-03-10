Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Longarts schrikt van vapegebruik bij jongeren: '2000 pufjes per nacht'

Waarschuwen

Gisteren, 22:24

Link gekopieerd

Vapen lijkt voor veel jongeren onschuldig, maar volgens kinderlongarts Noor Rikkers is het allesbehalve dat. In de video boven dit artikel vertelt ze dat jongeren vaak veel meer nicotine binnenkrijgen dan ze zelf denken.

Zo kreeg zij onlangs een meisje op haar spreekuur dat vertelde 's nachts duizenden trekjes van haar vape te nemen. "Een meisje vertelde dat ze 's nachts 2000 pufjes nam. Dat sloeg echt alles, daar schrik je van", vertelt Rikkers aan Hart van Nederland.

Volgens de arts denken veel jongeren dat vapen minder schadelijk is dan roken, terwijl het juist snel tot een hoge nicotine-inname kan leiden. "Met een vape krijgen ze vaak veel meer nicotine binnen dan met sigaretten, zonder dat ze het doorhebben." Dat kan leiden tot conditieverlies, concentratieproblemen en longklachten. Ook kan nicotine de ontwikkeling van het brein verstoren.

Grote zorgen

Artsen maken zich al langer grote zorgen over de verkoop van vapes aan minderjarigen en de effecten van vapen op jongeren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 38 procent van de scholieren hun vape koopt in een fysieke winkel, terwijl verkoop aan jongeren onder de 18 verboden is. Volgens artsen betekent dat dat kinderen nog altijd makkelijk aan nicotineproducten kunnen komen.

Het collectief #ArtsenSlaanAlarm roept de overheid daarom op snel in te grijpen. Zij willen een vergunningstelsel voor de verkoop van nicotineproducten, zodat er beter kan worden gecontroleerd en het aantal verkooppunten omlaag gaat.

Jongeren geen schuld

Rikkers benadrukt dat jongeren zelf niet de schuld krijgen. "Pubergedrag hoort erbij. Daarom moeten ouders er open met hun kinderen over praten en duidelijke grenzen stellen." Tegelijkertijd vindt ze dat ook de overheid meer moet doen. "Minder verkooppunten en strengere regels, zodat kinderen er simpelweg minder makkelijk aan kunnen komen."

In de video hierboven vertellen Kobe (17) en Nathalie (17) over hun ervaringen met vapes en hoe snel en makkelijk je eraan kunt komen. Zij hebben jarenlang vapes gekocht en gebruikt en vinden dat er meer bewustzijn moet komen bij leeftijdsgenoten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Roken en vapen moeten straks verboden worden in dit Bredase park
Roken en vapen moeten straks verboden worden in dit Bredase park
Schokkende toename gezondheidsklachten door vapen bij jongeren
Schokkende toename gezondheidsklachten door vapen bij jongeren
Nederlandse tieners zo verslaafd dat ze 's nachts moeten vapen: 'Heel schokkend'
Nederlandse tieners zo verslaafd dat ze 's nachts moeten vapen: 'Heel schokkend'
Anja rookte 55 jaar, nu probeert ze definitief te stoppen: 'Ik ben verbaasd'
Anja rookte 55 jaar, nu probeert ze definitief te stoppen: 'Ik ben verbaasd'
Stoptober staat weer voor de deur: 'Nu écht voor mijn gezondheid'
Stoptober staat weer voor de deur: 'Nu écht voor mijn gezondheid'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.