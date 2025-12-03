Nederlandse tieners zo verslaafd dat ze 's nachts moeten vapen: 'Heel schokkend'

Nederlandse tieners zijn soms zo verslaafd aan vapen, dat ze 's nachts wakker worden om een paar hijsjes te nemen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Nederlandse artsen. Zij vroegen aan tieners op vijf middelbare scholen of ze vapen en hoe vaak. Ruim 130 jongeren vertelden dat ze zó verslaafd zijn, dat ze midden in de nacht nicotine nodig hebben. De onderzoekers noemen het resultaat 'heel schokkend'. Dat schrijven zowel RTL Nieuws als de Volkskrant.

Dat Nederlandse tieners vapen, wisten we al. En dat vapen verslavend is ook. Maar nooit eerder werden tieners bevraagd of ze zo verslaafd zijn, dat ze ook 's nachts vapen. Omdat artsen die in hun vrije tijd les geven over vapen hier wel signalen over ontvingen, deden ze onderzoek.

978 tieners van vijf verschillende middelbare scholen door het land vulden een enquête in over nicotinegebruik. Honderden leerlingen (396) gaven aan dat ze het afgelopen jaar rookten of vapeten, 183 van hen deden dat dagelijks.

