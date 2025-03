Overheid gaat vapen harder aanpakken na zorgwekkende cijfers: dit gaat er gebeuren

Vapen onder jongeren is een steeds groter probleem en dat moet stoppen, vindt staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport). Woensdag presenteerde hij op een middelbare school in Den Haag een breed actieplan om de verkoop, populariteit en verslavende werking van vapes aan te pakken. Volgens experts is dit hard nodig, want in 2024 belandden al zeker 14 kinderen in het ziekenhuis met ernstige longproblemen na het gebruik van vapes.

Uit onderzoek blijkt dat in 2023 bijna een kwart (24,6 procent) van de jongeren tussen 12 en 16 jaar ooit een vape heeft gebruikt. De populariteit onder jongeren blijft groot, ondanks eerdere maatregelen zoals het verbod op smaakjes en de online verkoop. Omdat vapes vaak verslavende stoffen zoals nicotine bevatten, wordt het voor jongeren moeilijk om ermee te stoppen. Het kabinet wil dat Nederland in 2040 rook- en nicotinevrij is, en wil dat met een harde aanpak voor elkaar krijgen.

Het kabinet zet in op drie pijlers om vapen terug te dringen: 1. Illegale handel tegengaan De handhaving wordt uitgebreid en boetes worden verhoogd. De NVWA krijgt 3 miljoen euro extra om de handel in illegale vapes strenger aan te pakken. 2. Voorkomen dat jongeren beginnen Er komen voorlichtingscampagnes gericht op jongeren en hun ouders om te waarschuwen tegen de gevaren van vapen. Ook mogen vapes vanaf 2026 alleen nog in speciaalzaken worden verkocht en krijgen ze verpakkingen die net zo neutraal zijn als sigaretten. 3. Jongeren helpen met stoppen Scholen en gezondheidsinstanties krijgen extra middelen om scholieren te begeleiden bij het stoppen met vapen. Er worden stopprogramma’s ontwikkeld en initiatieven op scholen worden ondersteund.

Scholen grijpen zelf al in

Op de Vrije School in Den Haag is het probleem zo groot dat de directie heeft besloten het roken en vapen in en rond de school volledig te verbieden, te zien in bovenstaande video. Directeur Eelke van Dijken nam het besluit na overleg met docenten en leerlingen. Vanaf het nieuwe schooljaar is vapen en roken tussen 08.00 en 17.00 uur niet meer toegestaan. Leerlingen die betrapt worden, worden naar huis gestuurd en ouders worden ingelicht. Ook loopt er een pilot om scholieren actief te helpen met stoppen.