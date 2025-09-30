Stoptober staat weer voor de deur: 'Nu écht voor mijn gezondheid'

Rokers, opgelet! Woensdag is het weer zover, dan begint actiemaand Stoptober waarin rokers worden uitgedaagd om 28 dagen lang niet te roken of te vapen. Nog steeds is deze verslaving een grote uitdaging voor rokers en is het volgens stopcoaches lastig om te stoppen. Daarom roept Stoptober dit jaar Nederlanders op om deelnemers te steunen tijdens deze actiemaand.

Een van de deelnemers is de 69-jarige Anja Grooteboer uit Putten. Zij weet na meerdere pogingen als geen ander hoe lastig het is om definitief te stoppen met roken. Gelukkig kan ze dit jaar rekenen op de support van haar directe omgeving. Hierdoor begint zij de komende maand met goede moed aan Stoptober.

Enorme uitdaging

"Ik rook ongeveer sinds mijn 14e. Toen werd er ook anders over roken gedacht. Iedereen rookte. De laatste drie jaar ben ik mijn rookgedrag aan gaan passen. Roken is niet meer van deze tijd. Bovendien is mijn gezondheid ook hard achteruit gegaan. Ik heb namelijk COPD en stembandproblemen. Ik rook nu gemiddeld op een dag zeven of acht sigaretten. Eerder was ik echt een kettingroker", vertelt Anja tegen Hart van Nederland.

Ze heeft in het verleden al meermaals geprobeerd te stoppen: "Maar op een gegeven moment werd dat wat minder. Ik had namelijk geen vertrouwen meer in mijzelf, omdat het stoppen steeds mislukte. Ik schaamde mij hiervoor. Ik had mensen om mij heen die zomaar konden stoppen. Ik kreeg het gevoel dat ik had gefaald. Stoppen met roken is lastig voor mij, omdat ik roken door vroeger zie als iets gezelligs. Ook gaf het mij rust en troost in moeilijke periodes."

Steun ontvangen

In oktober wil ze het toch weer gaan proberen: "Ik ben al drie jaar bezig met minderen. Ook ben ik bezig met het mentale stuk. Ik heb al een keer meegedaan aan een campagne voor begrip voor rokers. Alleen die echte knop heb ik nog niet om kunnen zetten. Ik vind het dan ook fijn dat er dit jaar wordt gefocust op support voor deelnemers. Hierdoor is het mentaal makkelijker."

"Ik heb gelukkig mensen om mij heen die mij steunen om te stoppen. Die steun is heel groot en dit betekent heel veel voor mij. Dit zorgt ervoor dat ik minder bang ben. Mijn beste vriendin heeft allemaal cadeautjes gestuurd, waaronder een spandoek om mij te steunen. Ik merk dat mijn omgeving het fijn zou vinden als ik stop. Zij zien ook dat mijn gezondheid achteruit gaat. Ik doe het nu echt voor mijn gezondheid", legt Anja uit.