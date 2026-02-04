Roken en vapen moeten straks verboden worden in dit Bredase park

Vanaf mei is het Seeligpark in Breda geopend voor bezoekers. Mensen die graag een frisse neus willen halen met een peuk of een vape in de hand, zullen echter even moeten doorlopen: het park wordt namelijk volledig rookvrij. Dat meldt het AD woensdag. Het Seeligpark is het eerste park in Nederland waar zowel roken als vapen verboden zal zijn.

Het park ligt aan de Fellenoordstraat, op het terrein van de voormalige Seeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat roken en vapen in het hele park verboden is.

Hart van Nederland ging afgelopen oktober op bezoek bij Anja, die na meer dan vijftig jaar besloot te stoppen met roken:

2:32 Anja is na meer dan vijftig jaar gestopt met roken door campagne Stoptober

Het nieuwe normaal

Wethouder Arjen van Drunen (Gezondheid, GL-PvdA) verwacht dat er kritiek zal komen op het verbod, maar denkt dat mensen er vanzelf aan wennen. "Na een tijdje snappen mensen het wel", zegt hij tegen de NOS. Hij wijst erop dat het rookverbod in cafés en speeltuinen in het begin ook gepaard ging met felle kritiek, maar nu niet meer weg te denken is.

In Breda valt er bijna niets meer terug te zien van de tijd vóór het rookverbod in speeltuinen: inmiddels zijn alle 440 gemeentelijke speelplekken in de stad rookvrij. Sinds vorig jaar geldt er bovendien een rookverbod bij alle bushaltes, en dat lijkt prima te verlopen, legt Van Drunen verder uit.

Of meer parken in Breda het voorbeeld zullen volgen, kan de wethouder nog niet zeggen. Eerst zal een jaartje worden aangekeken of mensen zich inderdaad aan het rookverbod gaan houden.

Het doel is dat Breda in 2035 volledig rookvrij is.