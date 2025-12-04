Schokkende toename gezondheidsklachten door vapen bij jongeren

Het aantal meldingen van kinderen dat in Nederland in het ziekenhuis belandt door vapen, is in een jaar tijd ruim verdubbeld. Vorig jaar waren het er minimaal veertien, nu minstens 31. Volgens artsen gaat het slechts om “het topje van de ijsberg”, meldt NU.nl.

Het betreft meestal kinderen van veertien tot zeventien jaar, zegt kinderlongarts Marije van den Beukel tegen NU.nl. Zij werkt bij HaaglandenMC en is aangesloten bij het meldpunt voor vapegerelateerde klachten. In de meeste gevallen gaat het om een ziekenhuisopname of een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH).

In onderstaande video zie je een school die verbiedt leerlingen te vapen en zelfs probeert te helpen om te stoppen:

1:20 Strengere aanpak vapen: deze school verbiedt vapes en helpt leerlingen stoppen

Bij twee minderjarigen was er sprake van sufheid en bewusteloosheid door vapen. Bij hen werd een “zeer grote hoeveelheid nicotine” aangetroffen. Volgens artsen was er geen andere oorzaak voor deze klachten dan vapen. In andere meldingen ging het onder meer om bloed ophoesten, ernstige benauwdheid waarbij extra zuurstof moest worden toegediend, een klaplong en hartkloppingen. Ook werd iemand opgenomen op de intensive care met een hevige astma-aanval als gevolg van vapen.

Wakker om te vapen

Eerder deze week werd al bekend dat uit onderzoek blijkt dat sommige tieners zo verslaafd zijn aan vapen dat ze ’s nachts wakker worden om een paar hijsjes te nemen. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Nederlandse artsen waar RTL Nieuws en de Volkskrant over berichten. Zij vroegen tieners op vijf middelbare scholen of ze vapen en hoe vaak. Ruim 130 jongeren gaven aan dat ze zó verslaafd zijn dat ze midden in de nacht nicotine nodig hebben. De onderzoekers noemen het resultaat “heel schokkend”.

Dat Nederlandse tieners vapen, wisten we al. En dat vapen verslavend is, eveneens. Maar niet eerder werd onderzocht of tieners zó verslaafd zijn dat ze ook ’s nachts vapen. Omdat artsen die in hun vrije tijd voorlichting geven over vapen hier wel signalen over ontvingen, besloten zij tot dit onderzoek.