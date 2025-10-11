Terug

Anja rookte 55 jaar, nu probeert ze definitief te stoppen: 'Ik ben verbaasd'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:34 - Update: 1 uur geleden

Voor de 69-jarige Anja Grooteboer uit Putten is deze maand geen gewone oktober. Ze doet mee aan Stoptober en probeert na 55 jaar eindelijk definitief te stoppen met roken. Hart van Nederland sprak haar eind september. Hoe gaat het met haar nu de zwaarste dagen achter de rug zijn?

Anja rookt sinds haar 14e. Vroeger was ze "een echte kettingroker" en vlak voor Stoptober rookte ze zeven à acht sigaretten per dag. Haar gezondheid is de laatste jaren hard achteruit gegaan. Zo heeft ze COPD en stembandproblemen.

Stoppen

Ze heeft in het verleden al meermaals geprobeerd te stoppen, maar dit keer lijkt het haar écht te lukken. Al waren de eerste dagen zonder nicotine wel zwaar, vertelt Anja tegen Hart van Nederland. "Mijn hele routine was altijd gericht op mijn sigaret. Die mis je ineens. Daar moest ik echt even mee aan de slag."

Inmiddels is ze bijna twee weken gestopt en merkt ze dat ze beter omgaat met de moeilijke momenten. "Als dat gevoel opkomt, ga ik even wandelen of een blokje om. Of ik pak een boek, dat vind ik nu eigenlijk ook wel lekkerder om te doen."

Anja heeft ook een manier gevonden om het roken tóch nog een klein beetje na te bootsen: bellenblazen. "Als je met bellenblazen heel lang uitblaast, lijkt het niet alsof je gezellig buiten staat te roken", zegt ze lachend.

Verbaasd

Tijdens Stoptober worden rokers uitgedaagd om 28 dagen lang niet te roken of te vapen. Nog steeds is deze verslaving een grote uitdaging voor rokers en is het volgens stopcoaches lastig om te stoppen. Daarom roept Stoptober dit jaar Nederlanders op om deelnemers te steunen tijdens deze actiemaand.

Anja laat weten dat ze veel steun heeft van mensen om haar heen. "Ze zijn allemaal trots. Dat helpt enorm. Maar degene die het meest verbaasd is dat het lukt, ben ikzelf."

