Meerderheid wil rookverbod voor nieuwe generatie, maar twijfels over effect

Het besluit in het Verenigd Koninkrijk om een hele generatie nooit meer legaal sigaretten te laten kopen, krijgt ook in Nederland steun. Maar echt overtuigd zijn veel mensen nog niet.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.438 mensen blijkt dat een meerderheid van 52 procent zo'n levenslang rookverbod voor jongeren ook hier wil invoeren.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

In het Verenigd Koninkrijk is deze week na jaren debat besloten dat iedereen die vanaf 1 januari 2009 is geboren, nooit meer legaal tabak of vapes kan kopen. Het idee daarachter: door nieuwe generaties geen toegang meer te geven, moet roken langzaam verdwijnen.

'Laat mensen zelf kiezen'

44 procent van de panelleden vindt echter niet dat deze Britse rookban ook in Nederland zou moeten worden ingevoerd. Zij geven daarvoor verschillende motivaties. Meest genoemd is dat zij vinden roken altijd een eigen keuze moeten blijven. Dat wordt door 64 procent van de tegenstanders genoemd.

Ook vindt 58 procent dat de overheid zich hier niet mee moet bemoeien. Daarnaast is er twijfel of het überhaupt werkt. Zo denkt 41 procent dat jongeren sigaretten dan gewoon illegaal gaan regelen, en 30 procent verwacht dat het niet te handhaven is.

Voor een deel speelt ook een principiële kwestie mee: 28 procent ziet het als het begin van steeds meer verboden.

Twijfel over effect groot

Opvallend is dat Nederlanders sterk verdeeld zijn over de vraag of zo’n maatregel echt effect heeft.

45 procent denkt dat een rookverbod ervoor zorgt dat jongeren niet meer beginnen met roken. Maar een iets grotere groep, 49 procent, gelooft daar juist niet in.

Weinig vertrouwen in effectiviteit

Ook onder de voorstanders is lang niet iedereen ervan overtuigd is dat het ook echt zou werken. Van alle panelleden denkt maar 45 procent dat zo'n verbod daadwerkelijk de nieuwe generaties zal weerhouden te beginnen met roken.