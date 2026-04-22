Meerderheid wil rookverbod voor nieuwe generatie, maar twijfels over effect

Vandaag, 22:44 - Update: 42 minuten geleden

Het besluit in het Verenigd Koninkrijk om een hele generatie nooit meer legaal sigaretten te laten kopen, krijgt ook in Nederland steun. Maar echt overtuigd zijn veel mensen nog niet.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.438 mensen blijkt dat een meerderheid van 52 procent zo'n levenslang rookverbod voor jongeren ook hier wil invoeren.

In het Verenigd Koninkrijk is deze week na jaren debat besloten dat iedereen die vanaf 1 januari 2009 is geboren, nooit meer legaal tabak of vapes kan kopen. Het idee daarachter: door nieuwe generaties geen toegang meer te geven, moet roken langzaam verdwijnen.

'Laat mensen zelf kiezen'

44 procent van de panelleden vindt echter niet dat deze Britse rookban ook in Nederland zou moeten worden ingevoerd. Zij geven daarvoor verschillende motivaties. Meest genoemd is dat zij vinden roken altijd een eigen keuze moeten blijven. Dat wordt door 64 procent van de tegenstanders genoemd.

Ook vindt 58 procent dat de overheid zich hier niet mee moet bemoeien. Daarnaast is er twijfel of het überhaupt werkt. Zo denkt 41 procent dat jongeren sigaretten dan gewoon illegaal gaan regelen, en 30 procent verwacht dat het niet te handhaven is.

Voor een deel speelt ook een principiële kwestie mee: 28 procent ziet het als het begin van steeds meer verboden.

Twijfel over effect groot

Opvallend is dat Nederlanders sterk verdeeld zijn over de vraag of zo’n maatregel echt effect heeft.

45 procent denkt dat een rookverbod ervoor zorgt dat jongeren niet meer beginnen met roken. Maar een iets grotere groep, 49 procent, gelooft daar juist niet in.

Weinig vertrouwen in effectiviteit

Ook onder de voorstanders is lang niet iedereen ervan overtuigd is dat het ook echt zou werken. Van alle panelleden denkt maar 45 procent dat zo'n verbod daadwerkelijk de nieuwe generaties zal weerhouden te beginnen met roken.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

