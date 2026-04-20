RIVM stelt voor sigarettenfilters te verbieden om zwerfafval te beperken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) oppert een verbod op de filters van sigaretten. Volgens het instituut komen er dan minder zogeheten microplastics in het milieu, terwijl het geen verschil zou maken voor de gezondheid van rokers.

Onderzoekers van het RIVM hebben voor het ministerie van Infrastructuur gekeken naar de effecten van sigarettenpeuken. Die maken namelijk een groot deel uit van al het zwerfafval op straat. Het filter in zo'n peuk bestaat uit celluloseacetaat. Dit is een kunststof die moeilijk afgebroken wordt en daardoor jarenlang in het milieu blijft.

Als mensen sigaretten zonder filter gebruiken, blijft ook een peuk over, maar die bestaat dan uit wat tabak, papier en as. Die breken sneller af, en microplastics zouden dan niet meer op die manier in het milieu komen.

' Marketingstrategie'

De onderzoekers noemen de filters een "marketingstrategie" van de tabaksindustrie. "Ze voorkomen dat tabaksdeeltjes in de mond van de roker komen, zorgen ervoor dat de rook milder aanvoelt en filteren zogenaamd schadelijke stoffen uit de sigarettenrook. In werkelijkheid bieden sigarettenfilters geen bewezen gezondheidsvoordeel voor de roker", aldus het rapport.