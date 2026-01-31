Kabinet wil tabak pas vanaf 21 jaar: 'Nóg een klap voor tabakswinkels'

Wie nog geen 21 jaar oud is, mag straks mogelijk geen sigaret of vape meer kopen. Het nieuwe kabinet wil de leeftijdsgrens voor tabak verhogen van 18 naar 21 jaar. Het plan van D66, VVD en CDA zorgt meteen voor gemengde reacties. Longartsen spreken van een grote winst voor de volksgezondheid, maar tabakswinkeliers zien hun omzet opnieuw onder druk staan.

Bij tabakszaak Toko Roko in Hilversum is de frustratie groot. Eigenaar Michel Ignacia noemt het plan "nog een klap voor onze branche". Volgens hem wordt het winkeliers steeds lastiger gemaakt. "We zijn toch één Europa? Waarom zijn sigaretten in Duitsland en Luxemburg dan goedkoper? Ook mensen uit Hilversum rijden daarheen om over de grens sigaretten te kopen."

Hij wijst erop dat tabakszaken al te maken kregen met minder verkooppunten, afgeplakte ramen en steeds hogere prijzen. "De overheid geeft steeds op ons af. Ik snap best dat de overheid een gezonde samenleving wil, maar intussen willen ze ook vermogens aan accijnzen binnen harken."

Niet meer roken op middelbare school

Aan de andere kant klinkt opluchting. Longarts Wanda de Kanter vindt het plan juist "een overwinning". Zij zet zich al jaren in voor strengere regels rond roken. "Wij proberen al langere tijd om per 2030 de rookleeftijd elk jaar met één jaar te laten stijgen. Dit kabinet zet nu een grote stap vooruit." Volgens haar betekent een grens van 21 jaar dat er nergens meer op middelbare scholen gerookt kan worden.

Het plan is nog geen wet. Omdat het om een minderheidskabinet gaat, moeten D66, VVD en CDA nog op zoek naar steun in de Tweede en Eerste Kamer.