D66 wil roken op terrassen en in auto's met kinderen verbieden

Beleid

Vandaag, 14:16

Een krappe meerderheid van de D66-leden wil dat roken op terrassen en in auto’s waarin kinderen zitten, verboden wordt. Dat bleek zaterdag tijdens het partijcongres in Den Bosch, waar leden stemden over het aanpassen van het partijprogramma.

Het partijbestuur was tegen de aanpassingen. "We pleiten niet per definitie voor roken in de auto", zei politiek secretaris Jieskje Hollander. "Maar met een rookverbod voor in de auto treden we te veel in de persoonlijke levenssfeer. Ook een algeheel rookverbod voor terrassen vinden we te ver gaan. Dat laten we graag aan de vrijheid van de horeca-ondernemer zelf."

"Ik heb astma", wierp een D66-lid tegen. "Als ik op een terras ga zitten en ik merk dat iemand zit te roken, moet ik verplaatsen zodat ik het niet inadem, of ik zit een halfuur te kuchen." Hij vroeg zich af: "Waarom moet ik lijden onder iemand anders' genot?"

Verhoging minimumleeftijd

Een krappe meerderheid van D66'ers stemde ook voor een jaarlijkse verhoging van de minimumleeftijd voor tabak en nicotine, zodat kinderen die vanaf 2010 zijn geboren nooit mogen roken. "Zo maken we de gezondste generatie ooit werkelijkheid", staat in het voorstel.

Ook hier was het partijbestuur tegen. Het voorstel komt op de lange termijn neer op een algeheel rookverbod, zei Hollander. "We zijn een liberale partij, we laten keuzes ook graag bij mensen zelf."

Door ANP

