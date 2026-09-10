Alcoholgebruik voor zwangerschap blijft hardnekkig hoog

Steeds minder vrouwen roken voordat ze zwanger worden, maar met alcohol lukt die daling niet. Sterker nog: bijna de helft van de vrouwen drinkt nog alcohol in de weken vóór een zwangerschap. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut.

In de vier weken voordat ze zwanger raken, drinkt 47,9 procent van de vrouwen alcohol. Dat is iets meer dan in 2016, toen dat nog 44,2 procent was. Volgens onderzoekers kan alcoholgebruik in die periode de kans op een gezonde zwangerschap verkleinen.

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Roken neemt af

Wel is er goed nieuws. Het aantal vrouwen dat rookt vóór de zwangerschap blijft afnemen. In 2016 rookte nog 17 procent van de vrouwen, inmiddels is dat gedaald naar bijna 11 procent. Voor het eerst is ook gekeken naar vapen. Uit het onderzoek blijkt dat 4,6 procent van de vrouwen vlak voor de zwangerschap vapet. Vaak combineren zij dat met gewone sigaretten. Volgens onderzoeker Daan Sartorius van het Trimbos-instituut is de afname van roken een positieve ontwikkeling. Toch vindt hij dat er nog werk aan de winkel is. "Deze cijfers laten zien dat we er nog niet zijn."

Ook alcohol als zwangerschap nog onbekend is

Opvallend is dat meer dan een kwart van de vrouwen alcohol drinkt in de eerste fase van de zwangerschap, op een moment dat ze vaak nog niet weten dat ze zwanger zijn. Dat percentage is al jaren vrijwel onveranderd. Volgens het Trimbos-instituut kan alcoholgebruik in die vroege weken leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kindje.

Niet alleen het gedrag van vrouwen is belangrijk. Ook alcoholgebruik door de partner kan volgens onderzoekers invloed hebben op de kans op een gezonde bevruchting. Twee derde van de partners drinkt alcohol in de periode voordat een zwangerschap ontstaat.