OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Alcoholgebruik voor zwangerschap blijft hardnekkig hoog

Alcoholgebruik voor zwangerschap blijft hardnekkig hoog

Zorg

Vandaag, 07:43

Steeds minder vrouwen roken voordat ze zwanger worden, maar met alcohol lukt die daling niet. Sterker nog: bijna de helft van de vrouwen drinkt nog alcohol in de weken vóór een zwangerschap. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut.

In de vier weken voordat ze zwanger raken, drinkt 47,9 procent van de vrouwen alcohol. Dat is iets meer dan in 2016, toen dat nog 44,2 procent was. Volgens onderzoekers kan alcoholgebruik in die periode de kans op een gezonde zwangerschap verkleinen.

De geboorte van een veel te vroeg geboren baby kan voor ouders jarenlang gevolgen hebben. Een op de drie moeders kampt met PTSS na vroeggeboorte:

Een op drie moeders kampt met PTSS na vroeggeboorte

Roken neemt af

Wel is er goed nieuws. Het aantal vrouwen dat rookt vóór de zwangerschap blijft afnemen. In 2016 rookte nog 17 procent van de vrouwen, inmiddels is dat gedaald naar bijna 11 procent. Voor het eerst is ook gekeken naar vapen. Uit het onderzoek blijkt dat 4,6 procent van de vrouwen vlak voor de zwangerschap vapet. Vaak combineren zij dat met gewone sigaretten. Volgens onderzoeker Daan Sartorius van het Trimbos-instituut is de afname van roken een positieve ontwikkeling. Toch vindt hij dat er nog werk aan de winkel is. "Deze cijfers laten zien dat we er nog niet zijn."

Ook alcohol als zwangerschap nog onbekend is

Opvallend is dat meer dan een kwart van de vrouwen alcohol drinkt in de eerste fase van de zwangerschap, op een moment dat ze vaak nog niet weten dat ze zwanger zijn. Dat percentage is al jaren vrijwel onveranderd. Volgens het Trimbos-instituut kan alcoholgebruik in die vroege weken leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kindje.

Niet alleen het gedrag van vrouwen is belangrijk. Ook alcoholgebruik door de partner kan volgens onderzoekers invloed hebben op de kans op een gezonde bevruchting. Twee derde van de partners drinkt alcohol in de periode voordat een zwangerschap ontstaat.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Onderzoek toont aan dat het brein van vrouwen veranderd door zwangerschap
Zorg
Onderzoek toont aan dat het brein van vrouwen veranderd door zwangerschap
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.