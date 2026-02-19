Onderzoek toont aan dat het brein van vrouwen veranderd door zwangerschap

Zwangerschap: het is een rollercoaster voor je leven, lichaam en... hersenen! Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat wanneer vrouwen zwanger worden, hun hersenen veranderen. En als vrouwen voor een tweede keer zwanger worden, ondergaat het brein andere veranderingen dan de eerste keer.

Een zwangerschap is een ingrijpende overgangsfase in het leven van veel vrouwen. Zo beïnvloeden hormonen tijdens de zwangerschap veel functies in het lichaam. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er sterke aanwijzingen zijn voor structurele veranderingen in de hersenen tijdens de zwangerschap. Hierbij hebben ze één vrouw gedurende haar zwangerschap en de periode daarna gevolgd. Dit leverde dusdanig nieuwe inzichten op in de dynamiek van veranderingen in grijze en witte hersenmassa tijdens de overgang naar moederschap.

Bij Angela is het brein al een tijd aangepast. De 51-jarige Angela is draagmoeder voor haar eigen kleinkind.

1:08 Draagmoeder Angela draagt haar eigen kleinkind

Moederbrein in ruststand

Voor deze nieuwe studie hebben de onderzoekers gekeken naar MRI-scans van ruim honderd vrouwen. Hierbij waren sommige proefpersonen voor het eerst zwanger en het andere deel van de groep was voor de tweede keer in verwachting. Deze scans werden vergeleken met vrouwen zonder kinderen.

Hieruit blijkt dat bij de eerste zwangerschap verandering optreedt in het zogeheten rustnetwerk: een groep samenwerkende hersengebieden die actief wordt wanneer je niet gefocust bent op gebeurtenissen in de buitenwereld. Volgens de onderzoekers is dit onder andere belangrijk voor zelfreflectie en sociale processen.

Verandering netwerken

Daarnaast toont het netwerk tussen de voorhoofdkwab en pariëtaalkwab van je hersenen verandering. Uit het onderzoek blijkt dat deze netwerken voornamelijk worden aangepast tijdens de eerste zwangerschap en worden deze bij de tweede zwangerschap verfijnd. Bij de tweede zwangerschapsfase verandert het deel van de hersenen dat helpt om aandacht te verdelen. "Dit kan voordelig zijn bij de zorg voor meerdere kinderen", verklaart onderzoeker Milou Straathof.

Bij de geboorte van het kind wordt dus niet alleen het kind geboren, maar ook het moederinstinct, wat al negen maanden lang wordt gecreëerd in de hersenen.