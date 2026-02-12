Noëlle's moeder is draagmoeder van haar kleinkind: 'Het was gelijk raak'

Wat doe je als je dochter zelf nooit zwanger kan worden en haar eigen kindje niet kan dragen? Voor Angela (51) uit Oosterhout was het antwoord duidelijk: dan draag ik het toch voor haar? De 27-jarige Noëlle en haar partner Ferri verwachten daardoor in september hun eerste kindje.

Toen Noëlle achttien jaar oud was, kreeg ze te horen dat ze het MRKH-syndroom heeft. Dat betekent dat ze geen baarmoeder heeft. "Ik wist al vanaf jongs af aan dat ik het syndroom heb," vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Ik heb er jaren naartoe kunnen groeien dat ik zelf geen kindje zou kunnen dragen."

Cyprus

Noëlle en haar vriend Ferri waren vastbesloten om een manier te vinden om toch ouders te worden. De oplossing lag heel dichtbij. "Mama zei altijd: ik wil het voor je doen. De dag dat ik belde, zei ze meteen: ik laat mijn spiraal verwijderen." Noëlle wilde dat haar moeder zou overleggen met haar vader en de rest van het gezin, maar iedereen stond achter het plan. "Ik heb een hele fitte moeder," zegt Noëlle trots.

Omdat in Nederland strenge regels gelden voor draagmoederschap, zo mag een draagmoeder niet ouder zijn dan 45 jaar, week het stel uit naar Cyprus. Daar ligt de leeftijdsgrens op 55 jaar. In december startte het traject met hormonen en al snel volgde de terugplaatsing. "Het was gelijk raak," vertelt Noëlle. "Dat was heel onwerkelijk."

Bevallen van eigen kleinkind

Toch volgden spannende weken. "De langste weken van mijn leven waren die tussen de positieve test en het moment dat we voor het eerst het hartje zagen kloppen." Inmiddels hebben ze het hartje twee keer zien kloppen. Angela voelt zich goed tijdens de zwangerschap. Ze wandelt elke dag en had ook tijdens haar eerdere zwangerschappen nauwelijks klachten.

In september 2026 wordt de baby verwacht. Een bijzonder moment: Oma Angela bevalt dan van haar eigen kleinkind. "Ik voel vooral heel veel dankbaarheid," zegt Noëlle. "Dat mama dit voor mij wil doen, dat is zo bijzonder."