Kabinet legt laatste hand aan begroting, fractieleiders morgen bijgepraat

Het kabinet Schoof I is naar eigen zeggen bijna gereed met de begroting voor het komende jaar. Minister-president Dick Schoof meldde na afloop van een overleg in het Catshuis dat de fractievoorzitters van de coalitiepartijen woensdag op de hoogte worden gebracht van de voorlopige plannen. Het kabinet heeft, zoals Schoof benadrukt, "in principe" een besluit genomen over de begroting.

Volgens Schoof is het doel van de bijeenkomst met de fractievoorzitters om hen te raadplegen, niet om te onderhandelen.

De begroting maakt deel uit van de afspraken die de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB deze zomer hebben gemaakt. Schoof vindt het belangrijk dat deze partijen hun mening geven over de uitwerking, voordat het volledige voorstel vrijdag naar de Raad van State wordt gestuurd voor advies.

Later meer.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP