Kabinetsoverleg voortaan zonder telefoons vanwege spionagerisico

Telefoons en andere elektronische apparaten zijn niet meer welkom bij kabinetsoverleggen. Dat bevestigen meerdere ingewijden na berichtgeving door het AD. Bewindspersonen moeten onder premier Dick Schoof hun elektronica om spionagerisico's achterlaten in een kluis.

"Dit had al veel eerder moeten gebeuren", zegt minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp in het AD. "Voor mij is dit - ook vanuit mijn eerdere rollen - volstrekt normaal." Ook op andere punten zou de beveiliging zijn opgeschroefd, zegt een ingewijde.

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD waarschuwen al jaren voor spionage. De toenmalige baas van de MIVD zei in 2020 dat directies van grote ondernemingen hun telefoon uit de buurt van gevoelige overleggen moesten houden. Schoof was kort daarvoor nog directeur-generaal van de AIVD.

Spionagedreiging urgent

De spionagedreiging in Nederland was vorig jaar "actueel en urgent", schrijft de AIVD in een jaarverslag. Russische inlichtingendiensten probeerden volgens de veiligheidsdienst toegang te krijgen tot systemen van leveranciers van Defensie, terwijl China in Nederland probeerde aan bedrijfsgeheimen te komen.

ANP