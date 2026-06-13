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Groningen opent opnieuw noodopvang voor asielzoekers uit Ter Apel

Beleid

Vandaag, 17:16

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Groningen springt opnieuw bij om asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel een bed voor de nacht te geven. Het Rode Kruis zet de komende twee nachten honderd bedden neer in congrescentrum Hanzeplaza.

De hulporganisatie schat in dat, net als afgelopen nacht, zaterdag minstens 120 mensen niet door het COA opgevangen kunnen worden. De gemeente Groningen meldt dat het door de invoering van het Europese migratiepact op vrijdag voor de IND en het COA lastig is in te schatten hoeveel vluchtelingen dit weekend in Ter Apel aankomen.

In de bovenstaande video is te zien hoe het er eerder aan toeging in Groningen en Ter Apel.

De noodlocatie in het Drentse dorp De Wijk blijft, net als de afgelopen twee nachten, ook beschikbaar, maar zal met honderd bedden niet toereikend zijn.

Meer mensen naar noodopvang

In de nacht van vrijdag op zaterdag, de eerste nacht na de invoering van het Europese migratiepact, moesten bijna twee keer zoveel mensen in een noodlocatie slapen als de nacht ervoor. Met 106 mensen zat de locatie in De Wijk vol, waarna 13 anderen naar een hotel in Zwolle moesten. Die locatie blijft beschikbaar, maar het Rode Kruis denkt niet dat deze komende nacht nodig is.

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De gemeente Midden-Drenthe heeft vanaf maandagavond voor een week sporthal De Börkerkoel in Westerbork aangeboden voor nachtopvang. Voor al deze noodnachtlocaties geldt dat asielzoekers op z'n vroegst aan het einde van de middag, maar soms ook pas laat in de avond erheen worden gebracht. Aan het begin van de ochtend, rond 07.00 uur, gaan ze weer terug naar Ter Apel. Daar wachten ze regelmatig buiten op hun beurt en op opvang. Het COA laat sinds 20 mei alleen kwetsbaren toe, omdat alle locaties vol zitten.

De gemeente Groningen zegt asielminister Bart van den Brink "opnieuw nadrukkelijk verzocht" te hebben met een structurele oplossing te komen. "De opvang in Hanzeplaza blijft bedoeld als tijdelijke noodmaatregel." Op de locatie sliepen eind mei ook meerdere nachten mensen in een hal.

Door ANP

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