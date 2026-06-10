OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Asielzoekers missen bus naar nachtopvang en slapen buiten bij Ter Apel

Asielzoekers missen bus naar nachtopvang en slapen buiten bij Ter Apel

Beleid

Vandaag, 09:33

Link gekopieerd

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben twaalf asielzoekers de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt hulporganisatie MiGreat.

Volgens een woordvoerder van de organisatie gaat het om mensen die te laat waren aangekomen om de bus naar de nachtopvang in Roden te halen. Voor hen heeft MiGreat zeven tenten op het terrein opgezet. Volgens de organisatie was het in de nacht behoorlijk koud.

Groningen was een van de gemeenten waar asielzoekers terechtkonden afgelopen tijd:

Groningen opent nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel
1:28

Groningen opent nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel

De gemeente Noordenveld, waar Roden onder valt, regelt 150 slaapplekken voor vluchtelingen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen verblijven. Het aanmeldcentrum zit sinds 20 mei boven de maximale opvangcapaciteit. Sindsdien wordt telkens tijdelijke nachtopvang geregeld op andere locaties.

Door ANP

Lees ook

Roden springt in de bres: asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk naar Drents dorp
Roden springt in de bres: asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk naar Drents dorp
Sporthal Gieten opent opnieuw deuren voor nachtopvang asielzoekers Ter Apel
Sporthal Gieten opent opnieuw deuren voor nachtopvang asielzoekers Ter Apel
Grote zorgen om situatie in Ter Apel: 'Zo kan het niet langer'
Grote zorgen om situatie in Ter Apel: 'Zo kan het niet langer'
Opnieuw noodopvang voor asielzoekers Ter Apel: 150 bedden in Drentse sporthal
Opnieuw noodopvang voor asielzoekers Ter Apel: 150 bedden in Drentse sporthal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.