Asielzoekers missen bus naar nachtopvang en slapen buiten bij Ter Apel

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben twaalf asielzoekers de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt hulporganisatie MiGreat.

Volgens een woordvoerder van de organisatie gaat het om mensen die te laat waren aangekomen om de bus naar de nachtopvang in Roden te halen. Voor hen heeft MiGreat zeven tenten op het terrein opgezet. Volgens de organisatie was het in de nacht behoorlijk koud.

Groningen was een van de gemeenten waar asielzoekers terechtkonden afgelopen tijd:

1:28 Groningen opent nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel

De gemeente Noordenveld, waar Roden onder valt, regelt 150 slaapplekken voor vluchtelingen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen verblijven. Het aanmeldcentrum zit sinds 20 mei boven de maximale opvangcapaciteit. Sindsdien wordt telkens tijdelijke nachtopvang geregeld op andere locaties.