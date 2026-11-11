Gemeenten komen miljoenen tekort voor daklozenopvang

Gemeenten hebben dringend meer geld nodig om dakloze mensen op te vangen. Jaarlijks komen ze tientallen miljoenen euro's tekort. De vier grote steden en het G40 Stedennetwerk vragen het kabinet daarom om minstens 100 miljoen euro extra per jaar beschikbaar te stellen. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de gemeenten groeit het probleem van dakloosheid al jaren, terwijl de financiële steun vanuit het Rijk onvoldoende is meegegroeid. Het opvangen van dakloze mensen is een wettelijke taak van gemeenten, maar die wordt volgens hen steeds moeilijker te bekostigen.

Meer geld nodig voor opvang

"Dakloosheid is al jaren een groeiend probleem", schrijft de gemeente Den Haag. Toch "is de bijdrage aan een oplossing ervan niet meegegroeid".

Volgens Den Haag ligt de belangrijkste oplossing bij het vinden van een woning. "De belangrijkste oplossing uit dakloosheid is een woning", stelt de gemeente.

Maar omdat het nog jaren kan duren voordat plannen voor meer huisvesting resultaat opleveren, vinden gemeenten dat er op korte termijn extra geld nodig is voor de opvang.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over mogelijke oplossingen voor dakloosheid.