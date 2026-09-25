Nijmegen heeft handen vol aan daklozen op Keizer Karelplein: 'Geen eenvoudige oplossing'

Het Keizer Karelplein in Nijmegen is vrijdag opnieuw ontruimd en schoongemaakt. Tenten en kampeerplekken waar veel dakloze mensen verblijven, werden weggehaald. Lang bleef het park niet leeg: al snel keerden de eerste daklozen terug.

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De gemeente liet het park samen met een afvalbedrijf en de politie opruimen. Achtergelaten tenten en andere spullen zijn weggehaald. Mensen die tijdens de schoonmaak aanwezig waren, mochten hun bezittingen meenemen.

Zorgen over veiligheid en vervuiling

Het is niet de eerste keer deze week dat de gemeente ingrijpt. Ook afgelopen woensdag werd het Keizer Karelplein aangepakt vanwege overlast en vervuiling.

De politie komt opnieuw poolshoogte nemen bij het Keizer Karelplein. Beeld: Hart van Nederland

Volgens burgemeester Hubert Bruls staat de openbare orde onder druk. De gemeente krijgt meldingen over agressief gedrag en gevoelens van onveiligheid in de omgeving. Ook is er volgens de gemeente sprake van ernstige vervuiling en zouden er ratten zijn gezien.

Gemeente wil geen permanent tentenkamp

De gemeente kan niet voorkomen dat dakloze mensen na een ontruiming terugkeren, zegt Bruls. Wel wil hij voorkomen dat op het Keizer Karelplein een permanent tentenkamp ontstaat. "Er is voor nu ook geen eenvoudige oplossing voor dit probleem", vertelt de burgemeester tegen Hart van Nederland.

De groep dakloze mensen die op het plein verblijft, bestaat volgens hem uit mensen met verschillende problemen en hulpvragen. Dat zijn niet alleen daklozen maar ook buitenlandse arbeidskrachten die op straat zijn gezet en er zitten ook mensen met psychische klachten tussen."