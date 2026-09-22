Dakloosheid groeiend probleem in Nederland, grote steden trekken aan de bel

De vier grote steden van Nederland - Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht - trekken opnieuw aan de bel bij het kabinet over de daklozenproblematiek. Het aantal daklozen lijkt alleen maar toe te nemen. Daarnaast nemen ook de problemen rond verslaving en mentale gezondheid binnen deze groep toe.

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De overlast en opvangproblemen in de grote steden dreigen zo groot te worden dat de vier grote Nederlandse steden het kabinet opnieuw hebben gevraagd om iets aan het probleem te doen.

Rotterdam als voorbeeld van problematiek

Rotterdam is een voorbeeld van de huidige daklozenproblematiek in de grote steden. Het aantal daklozen is daar de afgelopen vier jaar met 25 procent gestegen. De stad telt nu ongeveer 9000 daklozen. Een groot deel van hen heeft psychische hulp nodig en kampt met een verslaving.

Doordat het aantal opvanglocaties voor daklozen snel afneemt, slapen steeds meer mensen buiten. Een van de weinige locaties in Rotterdam die nog wel overeind staat, is de Pauluskerk. Martijn van Leerdam, predikant bij de Pauluskerk, ziet de situatie met lede ogen aan. Volgens hem was er in de begintijd van de Pauluskerk als inloophuis, in 2013, bijna geen behoefte meer aan opvanglocaties. Nu is dat wel anders, zegt hij. Honderden daklozen hebben 's nachts geen onderdak in Rotterdam en lopen bij de Pauluskerk naar binnen, in de hoop op nog een stekkie.

'Ga de armoede bestrijden en niet de arme mensen'

Een persoon die veel baat heeft bij de Pauluskerk als inloophuis, is de dakloze Lala. Hij weet als geen ander hoe het is om op straat in Rotterdam te leven en ziet de situatie escaleren. Het wrange is volgens Lala dat er veel wordt geïnvesteerd in het vergroten van de veiligheid, maar niet in het aanpakken van structurele problemen die de daklozenproblematiek versterken. "Ga de armoede bestrijden en niet de arme mensen", aldus Lala.

Wil je het hele verhaal van Martijn en Lala over de daklozenproblematiek in de grote steden horen? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel.