Scholen trekken aan de bel: meer hulpvragen voor dakloze kinderen

Vandaag, 07:26 - Update: 54 minuten geleden

In het onderwijs wordt steeds vaker hulp gevraagd voor dak- en thuisloze leerlingen. Uit nieuwe gegevens van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat onderwijzers leerlingen zien lijden onder de woningnood. Daarom trekken ze aan de bel.

Bij het Jeugdeducatiefonds werden in 2025 vanuit basisscholen 75 aanvragen gedaan voor hulp aan dak- en thuisloze kinderen, waarbij het bijvoorbeeld ging om geld voor kleding, schoolspullen, kussens en dekens. Ook werden er soms aanvragen gedaan voor opvang in hotels.

Daarnaast werd er gevraagd om ondersteuning voor kinderen die behoefte hebben aan traumatherapie. In 2024 waren er 65 aanvragen, in 2023 ging het om 25 aanvragen, schrijft het AD.

'Misselijkmakend'

Hans Spekman, voorzitter van het Jeugdeducatiefonds, noemt de cijfers in het AD "misselijkmakend". "We falen als samenleving", aldus Spekman. "Het is extreem ontwrichtend voor een kind om geen eigen thuis te hebben. Steeds weer op de bank slapen bij een ander familielid, bij vreemden of in de opvang: kinderen gaan eraan kapot." Volgens Spekman voelen kinderen zich vaak onveilig en komen schoolprestaties zwaar onder druk te staan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

