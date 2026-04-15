Studenten en scholieren maken zich zorgen om prestatiedruk en ongelijkheid

Opvoeding

Vandaag, 14:31

Organisaties van studenten en scholieren willen dat ongelijke kansen en de prestatiedruk in het onderwijs worden aangepakt. Ze halen verschillende verbeterpunten uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de inspectie. Zo vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) het onverteerbaar dat studenten die na een hbo-bacheloropleiding een wo-master afronden gemiddeld minder gaan verdienen dan studenten die dezelfde master hebben gedaan na een universitaire bachelor.

"Hard studeren moet beloond worden, zeker ook als je van hbo naar wo gaat", vindt voorzitter Maaike Krom. "Je bent dus nog steeds benadeeld door waar je vandaan komt, ook al heb je uiteindelijk hetzelfde opleidingsniveau gehaald als anderen."

Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door
'Onderwijs moet deuren openen'

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is kritisch: "Dat de route naar je diploma bepaalt welke kansen je later krijgt, is niet te accepteren. Onderwijs moet deuren openen, niet nieuwe ongelijkheden creëren." Ook over andere vormen van ongelijkheid zijn de studenten bezorgd. Zo komt in het inspectierapport naar voren dat studenten met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op toelating tot een opleiding met een numerus fixus. "Hier moet de politiek echt wat aan doen", vindt Krom.

Basisvaardigheden blijven achter

Een belangrijke bevinding van de Onderwijsinspectie is dat basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen achterblijven. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) beaamt dat daar "nog harder aan getrokken moet worden", maar is ook kritisch over de rol van de inspectie zelf. "We weten dat scholen vatbaar zijn voor de perverse prikkels die de onderzoeken van de inspectie teweegbrengen", stelt voorzitter Thijmen Widlak. Hij ziet dat als mede-oorzaak van stress en "een overspannen toetscultuur".

Door ANP

