Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Pechstudenten krijgen tot 2000 euro extra in een 'definitieve compensatieronde'

Geld

Vandaag, 14:35 - Update: 40 minuten geleden

Link gekopieerd

Studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen volgend jaar een extra compensatie van rond de 2000 euro. Dat heeft het kabinet besloten. Onderwijsminister Rianne Letschert bevestigt dat tegen Hart van Nederland. Hoeveel iemand precies ontvangt, hangt af van de duur van de studie.

De nieuwe regeling kost in totaal 1,4 miljard euro en komt bovenop een eerdere compensatie die al is uitgekeerd. Volgens Letschert gaat het om "de definitieve, finale ronde". Daarmee wil het kabinet een streep zetten onder de discussie over het leenstelsel.

Een van de pechstudenten is Frank. Hij had een studieschuld van bijna 70.000 euro:

Het was de bedoeling dat Letschert het besluit vorige week al bekend zou maken, maar dat werd uitgesteld. Omdat het nieuws voorafgaand aan de ministerraad al uitlekte, werd het van de agenda gehaald en verplaatst naar deze vrijdag, meldde het AD eerder.

De regeling is bedoeld voor studenten die tussen 2015 en de herinvoering van de basisbeurs vielen. In die periode konden zo'n 760.000 studenten geen gebruikmaken van een basisbeurs. Later bleek dat het leenstelsel niet het gewenste effect had, waarna de beurs werd teruggebracht.

In de Tweede Kamer was veel kritiek op de eerdere vergoeding. Die zou te laag zijn. Daarom werd aangedrongen op een tweede compensatieronde, gebaseerd op een bedrag per maand dat studenten hebben gestudeerd zonder basisbeurs.

Hoeveel geld krijg je en wanneer?

Het uitgangspunt voor deze definitieve compensatie is ongeveer 40 euro per maand per student. Studenten die vier jaar hebben gestudeerd, komen daarmee uit op zo'n 2000 euro extra. In sommige gevallen kan dat hoger zijn. Zo kunnen studenten met langere opleidingen, zoals geneeskunde, richting de 3000 euro gaan.

De uitbetaling staat gepland voor 1 april 2027. Studenten met een studieschuld krijgen het bedrag niet op hun rekening, maar zien het direct verrekend worden met hun schuld bij DUO.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.