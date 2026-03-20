Pechstudenten krijgen tot 2000 euro extra in een 'definitieve compensatieronde'

Studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen volgend jaar een extra compensatie van rond de 2000 euro. Dat heeft het kabinet besloten. Onderwijsminister Rianne Letschert bevestigt dat tegen Hart van Nederland. Hoeveel iemand precies ontvangt, hangt af van de duur van de studie.

De nieuwe regeling kost in totaal 1,4 miljard euro en komt bovenop een eerdere compensatie die al is uitgekeerd. Volgens Letschert gaat het om "de definitieve, finale ronde". Daarmee wil het kabinet een streep zetten onder de discussie over het leenstelsel.

Een van de pechstudenten is Frank. Hij had een studieschuld van bijna 70.000 euro:

1:28 Einde leenstelsel in zicht, wat te doen met de 'pechgeneratie'?

Het was de bedoeling dat Letschert het besluit vorige week al bekend zou maken, maar dat werd uitgesteld. Omdat het nieuws voorafgaand aan de ministerraad al uitlekte, werd het van de agenda gehaald en verplaatst naar deze vrijdag, meldde het AD eerder.

Pechgeneratie

De regeling is bedoeld voor studenten die tussen 2015 en de herinvoering van de basisbeurs vielen. In die periode konden zo'n 760.000 studenten geen gebruikmaken van een basisbeurs. Later bleek dat het leenstelsel niet het gewenste effect had, waarna de beurs werd teruggebracht.

In de Tweede Kamer was veel kritiek op de eerdere vergoeding. Die zou te laag zijn. Daarom werd aangedrongen op een tweede compensatieronde, gebaseerd op een bedrag per maand dat studenten hebben gestudeerd zonder basisbeurs.

Hoeveel geld krijg je en wanneer?

Het uitgangspunt voor deze definitieve compensatie is ongeveer 40 euro per maand per student. Studenten die vier jaar hebben gestudeerd, komen daarmee uit op zo'n 2000 euro extra. In sommige gevallen kan dat hoger zijn. Zo kunnen studenten met langere opleidingen, zoals geneeskunde, richting de 3000 euro gaan.

De uitbetaling staat gepland voor 1 april 2027. Studenten met een studieschuld krijgen het bedrag niet op hun rekening, maar zien het direct verrekend worden met hun schuld bij DUO.