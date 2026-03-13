Volg Hart van Nederland
'Kabinet wil pechstudenten opnieuw tegemoetkomen met 2000 euro extra'

Vandaag, 10:15

Pechstudenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen volgend jaar naar verwachting circa 2000 euro extra compensatie. Dat bedrag komt boven op de eerdere tegemoetkoming van 3740 euro. Vrijdag buigt de ministerraad zich over de regeling, meldt het AD.

De extra compensatie is bedoeld voor studenten die tussen wal en schip vielen door de afschaffing van de basisbeurs in 2015. Die beurs keerde na acht jaar terug, nadat was gebleken dat het leenstelsel niet bracht wat politiek Den Haag ervan had verwacht. Zo'n 760.000 studenten konden in die tussenliggende jaren geen gebruik maken van de basisbeurs.

Een van de pechstudenten is Frank. Hij had een studieschuld van bijna 70.000 euro:

Een groot deel van de Tweede Kamer vond de eerdere compensatie te beperkt en drong aan op een tweede ronde. Het idee was om studenten 40 euro per gestudeerde maand uit te betalen. Studenten die vier jaar zonder basisbeurs hebben gestudeerd, zouden daardoor uitkomen op ongeveer 2000 euro extra.

Kan hoger zijn

Voor sommige studenten kan de tegemoetkoming hoger uitvallen. DUO rekent namelijk met de gebruikelijke studieduur van een opleiding. Wie bijvoorbeeld een zesjarige studie als geneeskunde volgde, kan daardoor op ongeveer 3000 euro uitkomen. Na goedkeuring door de ministerraad moet de regeling nog door de Tweede en Eerste Kamer.

De uitbetaling wordt naar verwachting op 1 april 2027 uitgevoerd. Bij wie nog een studieschuld heeft, wordt het bedrag daarvan afgeschreven.

Door Redactie Hart van Nederland

