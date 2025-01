Hoe werkt de tegemoetkoming van DUO? Vijf vragen én antwoorden

Een torenhoge studieschuld en geen basisbeurs: de pechgeneratie kent het maar al te goed. Toch is er goed nieuws. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) biedt een tegemoetkoming aan studenten uit deze groep. Wat houdt deze regeling in en wanneer kun je er aanspraak op maken?

Om studenten en tevens medewerkers te verlichten, besloot dit hotel (zie video) te helpen met het terugbetalen van de studieschuld.

Wanneer heb je recht op een tegemoetkoming?

DUO hanteert de volgende voorwaarden:

Geen basisbeurs ontvangen: Je kreeg door het leenstelsel geen basisbeurs.

Minimaal 12 maanden recht op een prestatiebeurs: Dit kan de basisbeurs, aanvullende beurs of het studentenreisproduct zijn.

Diploma binnen de diplomatermijn: Je behaalde een erkend diploma (bachelor, master of associate degree) binnen 10 jaar. Eventuele verlenging van de diplomatermijn telt mee.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan heb je recht op een tegemoetkoming.

Hoe kom je aan deze tegemoetkoming?

DUO stuurt automatisch een bericht als je aan de voorwaarden voldoet en je diploma hebt behaald. Heb je nog geen bericht ontvangen, maar denk je wel recht te hebben op de tegemoetkoming? Dan kun je dit checken via een speciale tool op de website van DUO. Zelf aanvragen is ook mogelijk via dezelfde site.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wanneer en hoe ontvang ik de tegemoetkoming?

Het bedrag wordt in eerste instantie verrekend met je studieschuld. Heb je geen schuld meer? Dan ontvang je het bedrag binnen zeven weken op je rekening. Let op: hoewel de tegemoetkoming niet als inkomen wordt gezien, kan het wel invloed hebben op je vermogen en dus op je belastingaangifte.

Hoeveel geld krijg ik door de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt €34,17 per maand dat je recht had op een prestatiebeurs, met een maximum van vier jaar. Dit komt neer op een totaalbedrag van maximaal €1.640,16.

In 2014, het laatste jaar van de basisbeurs, was het maandbedrag €102,77. Over vier jaar zou dat neerkomen op €4.932,96. Het huidige bedrag is dus flink lager, een politieke keuze die destijds is gemaakt.

Wat zijn de verschillende tegemoetkomingen?

Er zijn twee regelingen: