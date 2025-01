Problemen met site DUO, mogelijk door drukte aanvragen tegemoetkoming basisbeurs

Mensen klagen op X dat de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet bereikbaar is. Op Allestoringen.nl is daarnaast te zien dat honderden mensen aangeven dat de website problemen heeft. Mogelijk komt dit doordat mensen vanaf deze maand via de website van DUO hun tegemoetkoming van een gemiste basisbeurs kunnen aanvragen.

"Kreeg net een mailtje van DUO over tegemoetkoming en gelijk is de website ook overbelast", zegt iemand op X. "Waarom heeft DUO altijd storing als ik iets wil zien... Ik wil mijn tegemoetkoming", zegt een ander.

Honderden meldingen

Op Allestoringen.nl is te zien dat vanaf ongeveer 16.30 uur honderden meldingen binnenkwamen. 97 procent van de meldingen gaat over problemen met inloggen in Mijn DUO. Het lukt mensen niet om in te loggen, omdat de website dan vastloopt.

Een tegemoetkoming zal voor studenten zeer welkom zijn. Veel studenten kunnen namelijk niet op kamers omdat het te duur is. Hospitaverhuur wordt steeds populairder (zie bovenstaande video).

Tegemoetkoming

Vanaf deze maand kunnen studenten een tegemoetkoming gemiste basisbeurs aanvragen. Als je onder het leenstelsel (2015-2023) één of meer jaren hebt gestudeerd, heb je in die periode geen basisbeurs gehad. Je kunt daarvoor mogelijk een financiële tegemoetkoming krijgen van 34,17 euro per maand.

Als je studiefinanciering hebt gehad en in 2024 of eerder je diploma hebt behaald, dan krijg je deze maand automatisch bericht over de tegemoetkoming. Als je in 2025 of later je diploma gaat halen, dan krijg je bericht nadat je diploma is aangeleverd door de onderwijsinstelling. Heb je geen studiefinanciering gehad, dan moet je de tegemoetkoming zelf aanvragen in Mijn DUO. Dat kan vanaf 14 januari.

Mogelijk loopt de site vast omdat veel mensen een tegemoetkoming willen aanvragen. Op TikTok worden video's hierover veel gedeeld. DUO was donderdagavond niet bereikbaar voor verdere vragen van Hart van Nederland.