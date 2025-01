DUO maakt fout: bijna 8600 studenten krijgen onterecht tegemoetkoming

DUO heeft een fout gemaakt bij het toekennen van tegemoetkomingen aan studenten. Maar liefst 8.590 studenten ontvingen een bericht waarin stond dat zij recht hadden op een tegemoetkoming, terwijl dat niet of slechts gedeeltelijk het geval was. Dat schrijft minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze maand is DUO begonnen met het uitvoeren van twee tegemoetkomingen: de compensatie voor leenstelselstudenten en de vervanging van de studievoorschotvoucher. Op 9 en 10 januari werden de eerste bedragen verrekend: 576.000 studenten zagen gezamenlijk meer dan 800 miljoen euro in mindering gebracht worden op hun studieschuld.

Een tegemoetkoming is voor studenten zeer welkom. Veel studenten kunnen namelijk niet op kamers omdat het te duur is. Hospitaverhuur wordt steeds populairder (zie bovenstaande video).

Onterechte tegemoetkoming

Ook 8.590 internationale studenten kregen onterecht bericht dat zij recht hadden op een tegemoetkoming. Het gaat om studenten uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In werkelijkheid hadden zij alleen recht op een collegegeldkrediet, en niet op een financiële tegemoetkoming. Voor de meeste van hen is het bedrag al verrekend met hun studieschuld.

Volgens DUO ontstond de fout door een verkeerde afbakening in het systeem. Hierdoor werden studenten die alleen recht hadden op collegegeldkrediet toch aangemerkt als rechthebbenden op de tegemoetkoming, iets wat wettelijk niet mocht. "Zij hebben toch bericht gekregen dat zij voor die maanden recht hadden op de tegemoetkoming voor leenstelselstudenten. Dit had niet zo moeten zijn", schrijft minister Bruins.

Fout rechtzetten

Als het aan DUO ligt wordt de fout zo snel mogelijk rechtgezet. De betrokken studenten krijgen een brief, en hun studieschuld wordt aangepast naar het correcte bedrag. Eventuele geplande uitbetalingen worden tegengehouden. In totaal gaat het om een bedrag van 6,6 miljoen euro dat moet worden hersteld.

"Ik ben mij ervan bewust dat fouten nooit helemaal uit te sluiten zijn bij complexe uitvoeringsprocessen, waarbij veel studenten betrokken zijn. Wel moeten we het altijd beter willen doen", aldus Bruins. DUO werkt volgens de minister continu aan verbeteringen.