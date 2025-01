Duizenden studenten getroffen door aanhoudende inlogproblemen bij DUO

Sinds donderdag hebben veel mensen zonder succes geprobeerd in te loggen op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Volgens een woordvoerder ligt het probleem bij het systeem dat de autorisatie bij het inloggen regelt. Dit probleem treft de website juist op een moment dat veel mensen de site willen bezoeken.

De dienst is donderdag begonnen met het versturen van berichten aan mensen die recht hebben op een tegemoetkoming omdat ze geen basisbeurs hebben ontvangen. Hoewel er niets gedaan hoeft te worden om deze tegemoetkoming te krijgen, proberen velen toch in te loggen, waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid. Dit veroorzaakt vermoedelijk een grote toename in storingsmeldingen. Volgens DUO lukt het sommige mensen echter wel om in te loggen.

Klagen op sociale media

Net als donderdag melden ook vrijdagochtend weer mensen via het sociale mediaplatform X dat ze problemen ondervinden. Ze kunnen wel inloggen, maar daarna gebeurt er verder niets.

Een tegemoetkoming zal voor studenten zeer welkom zijn. Veel studenten kunnen namelijk niet op kamers omdat het te duur is. Hospitaverhuur wordt steeds populairder (zie bovenstaande video).

Nu nog geen oplossing

Het verzenden van de berichten verloopt in fases en duurt nog tot en met maandag. In totaal moeten 600.000 mensen worden bereikt. DUO verwacht het inlogprobleem vrijdagochtend te hebben opgelost.

ANP