DUO begint campagne om oud-studenten te wijzen op aanvraag compensatie

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) start maandag een campagne om studenten die onder het leenstelsel studeerden, maar geen gebruik maakten van studiefinanciering, op de hoogte te brengen van hun recht op financiële compensatie. Deze groep moet namelijk zelf actie ondernemen om hun vergoeding te ontvangen.

Om studenten en oud-studenten te verlichten, besloot dit hotel (zie video) haar medewerkers te helpen met het terugbetalen van de studieschuld.

Volgens DUO wordt informatie via sociale media verspreid en is aan alumni-organisaties, hogescholen en andere betrokkenen gevraagd om mee te helpen met de voorlichting. Hoeveel mensen nog bereikt moeten worden, blijft onduidelijk. “De gegevens van deze studenten staan niet in onze systemen,” meldt een woordvoerder.

Eerste tienduizenden studenten hebben vergoeding al ontvangen

In totaal hebben 600.000 leenstelselstudenten die wel studiefinanciering ontvingen, hun vergoeding automatisch ontvangen. Voor hen met een studieschuld is het bedrag verrekend, terwijl oud-studenten zonder schuld hun geld uiterlijk in februari krijgen overgemaakt.

De financiële tegemoetkoming bedraagt ongeveer 34 euro per maand dat iemand onder het leenstelsel studeerde. Daarnaast ontvangen studenten die in de eerste vier jaar van het leenstelsel (2015-2019) studeerden een eenmalige uitkering van ruim 2000 euro. Deze extra regeling is ingevoerd omdat zij destijds niet direct profiteerden van verbeteringen in het onderwijs, zoals beter lesmateriaal en meer docenten.

Contant geld, geen vouchers

Aanvankelijk kregen deze studenten een studievoucher om een vervolgopleiding te bekostigen. Maar inmiddels is besloten dit bedrag rechtstreeks uit te keren. De maatregel moet ervoor zorgen dat deze groep alsnog rechtvaardig wordt gecompenseerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP